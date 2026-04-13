Пловдивчанин залепи предизборни плакати на прозорците си, от МВР подадоха сигнал до РИК

Отхвърлиха го, поставени са от вътрешната страна и премахването им е невъзможно без съгласието на собственика

Пловдивчанин залепи предизборни плакати на харесвана от него партия на прозорците в дома си, в което МВР видя нарушение. Агитационните материали били забелязани в сграда на ул. "Марагидик" № 15 при обход на Аджисан махала и началникът на Четвърто РУ подал сигнал до Районната избирателна комисия в града, че са поставени на места, извън определените за целта със заповед на кмета.

От комисията направили проверка и установили, че имотът е частна собственост, а в такива случаи действа не заповедта на кмета, а разпоредбата на Изборния кодекс, според която за това е нужно съгласието на собственика. С аргумента, че ако той е против, бил могъл сам да премахне плакатите или да сезира съответните органи, от РИК оставят без уважение сигнала на полицията. "За пълнота следва да се посочи, че е обективно невъзможно премахването им без съгласието на собственика или управителя на обекта без нарушаване на неприкосновените им права, доколкото е установено поставянето им на вътрешната част на прозорците на обекта", e записано в решението, което може да бъде оспорено пред ЦИК.