Инфраструктурата, туризмът, здравеопазването, образованието и икономическото развитие очертават най-ясно дневния ред пред Бургаска област. Това са темите, които не просто присъстват в публичния разговор, а реално определят начина на живот на хората в региона.

Галя Василева, един от най-активните народни представители в последните няколко парламента от коалиция ГЕРБ-СДС, поставя фокуса именно върху тези проблеми – не като политически тези, а като конкретни въпроси от ежедневието на хората. Защото, както сама подчертава, извън статистиката и социологията има реални трудности, които чакат решение – пътища, достъп до услуги и усещането за липса на стабилност в държавата.

Според нея най-видимият проблем остава инфраструктурата. Бургаска област е обширна, с отдалечени населени места, където свързаността не е просто удобство, а условие за развитие. Качествените пътища не само улесняват придвижването – те привличат инвестиции, създават работни места и отварят възможности за образование и здравеопазване. Именно затова темата за пътната свързаност не може да бъде отлагана и не приключва с изборите.

Паралелно с това стои и друг дълбок проблем – липсата на сигурност, породена от политическата нестабилност през последните години. Тази несигурност се усеща най-силно на местно ниво. Общините са поставени в ситуация, в която трябва да планират развитието си без ясен финансов хоризонт.

Липсата на приет държавен бюджет за 2026 година блокира не само държавните политики, но и работата на местната власт. Вместо да реализират планирани инвестиции, общините са принудени да работят с ограничени средства – по т.нар. правило „една дванадесета" от предходния бюджет. Това означава замразени проекти, забавени ремонти и отложени решения, които пряко засягат хората.

В този контекст икономическото развитие се превръща в ключов приоритет. Повишаването на доходите не може да се случи без реален растеж и без създаване на качествени работни места. Конкретен пример за тази посока е развитието на индустриалната зона край ж.к. „Меден рудник", където вече има заявен интерес от няколко предприятия и перспектива за стотици нови работни места. Това е моделът, който може да задържи хората в региона и да даде реална перспектива на младите, смята Василева.

Паралелно с икономиката, водещи остават и секторите здравеопазване и образование. Предстоящото откриване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас е пример за проект с регионално значение, който ще обслужва не само града, но и съседни области. Това е резултат от координация между местна и държавна власт – модел, който показва, че когато има обща цел, резултатите са възможни.

Темата за четирилентовите пътища към общините също остава във фокуса. По-добрата връзка с областния център дава шанс на хората да живеят извън града, но да имат достъп до работа, образование и здравни услуги. Засиленият интерес към имоти в периферията е ясен знак, че тази тенденция вече е започнала.

В по-дългосрочен план се обсъждат и стратегически проекти като подобряване на връзките към граничните пунктове и идеята за скоростен път между Бургас и Варна. Подобни проекти изискват стабилност и последователност, защото ефектът им се измерва не в един мандат, а в десетилетия напред.

Туризмът също се разглежда в по-широк контекст – извън традиционния летен сезон. Бургаска област има потенциал да развива културен, спортен, винен и конгресен туризъм. Инвестициите в спортна инфраструктура и богатият културен календар вече дават резултат, като удължават сезона и привличат посетители извън пиковите месеци.

Все по-голямо значение се отдава и на вътрешността на региона. Обекти като крепостта Русокастро показват потенциал за развитие на исторически и културен туризъм, който може да допълни морския профил на областта и да намали зависимостта от сезонността.

Сред каузите с обществена значимост се откроява и Ченгене скеле – място, което съхранява автентичния дух на рибарския поминък. Идеята е не да се променя обликът му, а да се създадат условия за законово уреждане и спокойствие за хората, които живеят там.

В основата на всичко стои един по-голям въпрос – доверието. Според Василева то се изгражда не с обещания, а с постоянен контакт с хората и реално присъствие на терен. Политиката, казва тя, не е дистанция, а ангажимент – да чуеш, да разбереш и да помогнеш, когато си нужен.

И въпреки постигнатото, остават и незавършени задачи. Част от ключовите инфраструктурни проекти са спрени именно заради институционалната нестабилност. Това показва колко крехък е процесът на развитие, когато липсва предвидимост.

В същото време събития с международен мащаб като домакинството на Giro d'Italia показват потенциала на региона да се позиционира на световната карта. Те носят не само имидж, но и реални ползи – подобрена инфраструктура, повече туристи и икономическа активност.

Перспективата пред Бургаска област остава свързана с модерно образование, индустриално развитие и подобрена жизнена среда. Разкриването на университетски филиали и идеята за студентски кампус са част от усилията да се задържат младите хора и да се привлекат нови.

В крайна сметка, бъдещето на региона зависи от едно просто, но трудно постижимо условие – стабилна държава, която да осигури среда за развитие, предвидимост и възможности. Само тогава започнатото няма да спира, а планираното ще се превръща в реалност.