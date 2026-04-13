"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йордан Иванов е в политиката от 2009 г. като част от „Демократи за силна България“. Членувал е само в една партия. През годините е бил председател на ДСБ – Пловдив, общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет, областен управител на Пловдивска област и народен представител в четири последователни парламента. В момента е и заместник-председател на „Демократи за силна България“.

- Г-н Иванов, вие сте кандидат за народен представител от ПП-ДБ и водач на листата в Пловдив-област. Ваша е идеята за отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на автомобили, която предизвика сериозен обществен отзвук - защо това е толкова важна тема?

- Защото засяга много хора и е напълно излишна. В момента плащаме за нещо, което държавата вече знае чрез собствените си регистри. Няма друга държава в ЕС, която да го прави. Това е административна тежест, която пада върху над 300 хиляди души годишно.

Предложението ми е просто - прехвърлянето на автомобил да става с обикновен договор или изцяло по електронен път. Без обикаляне, без записване на часове, без допълнителни такси.

Държавата има информацията, има системите - въпросът е да ги използва. Време е услугите да се случват бързо и нормално, а не да минават през излишни посредници.

- Като кандидат за народен представител отново, кои са другите ваши приоритети?

- Фокусирам се върху конкретни, практически промени, които хората ще усетят веднага. Премахване на нотариалната заверка при прехвърляне на автомобил, както вече стана ясно. Паркоместата в жилищните сгради да станат самостоятелни обекти. И премахване на номера на двигателя от големия талон. Това са малки на пръв поглед неща, но засягат стотици хиляди хора и премахват излишна администрация.

- Защо отпадането на номера от „големия талон“ е важно? С какво ще помогне това на хората?

- Защото не е необходим. Автомобилът се идентифицира по VIN номера - това е стандартът навсякъде. Двигателят е част, която може да бъде сменена.

В момента, ако го смените, започват проверки, документи, обикаляне по институции. Това е загуба на време за хората и излишна работа за администрацията.

Ако отпадне това изискване, ще се премахне една ненужна процедура и ще се улесни поддръжката на автомобилите без да се компрометира сигурността.

- Каква е целта на промените в ЗУТ относно паркоместата?

- В момента няма ред - има „идеални части“, неясни договори и проблеми при продажба или наследяване. Идеята е паркоместата да станат самостоятелни обекти със собствен идентификатор в кадастъра. Така ще могат да се продават, ипотекират и наследяват нормално. Това е нещо, което хората отдавна очакват.

- Вие сте водач на листата в Пловдив-област и бивш областен управител. Кои са най-големите проблеми там?

- Най-големите проблеми са в основните неща - водата и транспортът. Има населени места с проблемно водоснабдяване, което е недопустимо. Решението е в инвестиции в мрежата, подмяна на остарели тръби и по-добро управление на водните ресурси - не временни ремонти, а дългосрочен подход.

При транспорта проблемът е липсата на свързаност. Трябва да има работещ междуселищен транспорт и по-добра връзка с Пловдив. Паралелно с това - ремонти и разширяване на ключови пътища, за да се облекчи трафикът.

И нещо много важно - липсва цялостно устройствено планиране за областта. Без него няма как да имаме устойчиво развитие.

- На национално ниво поставяте акцент върху децентрализацията. Защо?

- Защото в момента твърде много решения се вземат в София. Общините чакат разрешение за всяко нещо и това бави процесите. Децентрализацията означава кметовете да имат реална власт да решават проблемите, за които са избрани. Това означава и повече прозрачност - когато решенията се вземат на място, хората виждат кой какво прави.

Това е начинът институциите да започнат да работят по-добре - по-близо до хората и с ясна отговорност.

- Какво бихте казали на хората преди изборите в неделя?

- Бих им казал да излязат и да гласуват. Да отделят 10 минути и да направят своя избор - за начина, по който искат да бъде управлявана държавата.

Когато не гласуваме, всъщност оставяме други да решават вместо нас. Оставяме място на купения вот, на натиска, на манипулациите.

Затова е важно - излезте и гласувайте. Дори да сте разочаровани, дори да се колебаете. Най-лошият избор е да не избереш.