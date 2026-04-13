Млади доброволци посетиха самотни и нуждаещи се хора с продукти от първа необходимост, за да направят празника им по-спокоен.

В дните преди Великден млади социалисти от „БСП – Обединена левица“, начело с председателя на Младежкото обединение на БСП и водач на листата на левицата в 23-и МИР в София Габриел Вълков, прекрачиха праговете на над 200 възрастни хора в София. Не само с пакети в ръце, а и с време, внимание и желание за разговор.

Подготвените пакети съдържат хранителни продукти от първа необходимост, както и козунаци и яйца – символите на празника. Идеята на социалистите е проста, но важна - възрастните хора в нужда да могат да посрещнат Великден спокойно, с усещане за празник, а не с притеснение дали ще им стигнат средствата.

Инициативата „Солидарен Великден“ не е нова. Вече седем години младите хора от Младежкото обединение в БСП я провеждат около Великден, както и преди Коледа (под надслова „Коледа за всеки“). Тази година обаче тя носи и допълнителен смисъл – идва на фона на растящите цени, които правят дори най-обикновените покупки все по-трудни за много българи.

Данните са тревожни – над 1,4 милиона души у нас живеят под прага на бедността, като голяма част от тях са пенсионери. За мнозина празникът се превръща в поредното изпитание, а не в повод за радост.

Преди дни младите социалисти поставиха и по-широкия въпрос за поскъпването на живота. Само дни по-рано Габриел Вълков и младежите на БСП организираха акцията „Кошница на реалността“ пред Министерския съвет, където показаха, че базов набор от хранителни продукти вече струва близо 60 евро – сума, непосилна за много български домакинства.

„Не е достатъчно просто да оставим пакет и да си тръгнем. Най-важното е да поговорим с тези хора – да чуем как живеят, от какво се страхуват, на какво се надяват“, сподели Габриел Вълков по повод празничната инициатива. По думите му с годините между доброволците и част от възрастните хора са се изградили истински човешки връзки – такива, които се пазят и чакат от празник до празник.

Наред с подобни инициативи, Вълков поставя и по-широк въпрос – за отношението към възрастните хора като цяло. Той настоява за по-високи пенсии, по-добър достъп до здравеопазване и повече подкрепа за самотно живеещите.

„Възрастните хора не трябва да оцеляват, а да живеят достойно. Това са хората, които са изградили държавата ни“, подчертава той и допълва: „Справедливото общество се познава по това как се отнася към своите възрастни хора.“