Възрастна жена падна на улицата в Пловдив и издъхна

Възрастна жена почина в центъра на Пловдив. Това стана на втория ден от Великден на улица "Граф Игнатиев".

От полицията поясниха за "24 часа", че й станало лошо и паднала, в резултат на което е издъхнала.

Сигналът е подаден около 12,30 часа от хора, които минавали по улицата и са станали очевидци. Тогава пристигнали органите на реда и бърза помощ, която само е констатирала смъртта на жената. Намеса на полицията не се е наложила, тъй като близките на починалата веднага дошли на място и са си я поели. Тялото престоя известно време на земята, покрито.

Към момента не е ясно как е настъпила смъртта на жената, която е на преклонна възраст.