Задръстване от Гърция и Банско към София

Изключително натоварен е трафикът по автомагистрала "Струма" в посока към София. В района на град Кресна и Кресненското дефиле колоната от автомобили е сериозна и те се движат с около 5-10 км в час, съобщават шофьори. Движението е интензивно заради завръщащите се от Гърция нашенци, избрали да прекарат там почивните дни.

В района на Симитли също има задръстване, защото там се събират потоците на идващите от Гърция и тези от Банско. Освен почиващите, към София се придвижват и много автомобили заради дербито "Левски" - ЦСКА.