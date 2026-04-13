Пролетният чай носи енергия и здраве

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Задържаха шофьор на камион, блокирал умишлено движението в тунел на „Хемус“

Задръстването на тунел "Витиня" в посока София снимка:"24 часа"

Шофьор на тежкотоварен камион умишлено е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня" на АМ „Хемус" и е затруднил движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от АПИ.

Случаят е от преди обед, като водачът е отказал съдействие на пристигналите екипи да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му. Това е наложило намесата на полицията, за да бъде възстановено движението и да не се блокира трафикът.

Шофьорът е задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" започват проверка на транспортната фирма.

От институциите заявиха, че ще реагират строго на подобни действия и няма да допуснат пътуващите да бъдат поставяни в риск.

Задръстването на тунел "Витиня" в посока София снимка:"24 часа"

Четете още

Още от Криминални

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”