Задържаха шофьор на камион, блокирал умишлено движението в тунел на „Хемус“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор на тежкотоварен камион умишлено е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня" на АМ „Хемус" и е затруднил движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от АПИ.

Случаят е от преди обед, като водачът е отказал съдействие на пристигналите екипи да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му. Това е наложило намесата на полицията, за да бъде възстановено движението и да не се блокира трафикът.

Шофьорът е задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" започват проверка на транспортната фирма.

От институциите заявиха, че ще реагират строго на подобни действия и няма да допуснат пътуващите да бъдат поставяни в риск.