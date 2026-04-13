За пътя от село Кардам до границата с Румъния от Пътното в Добрич пак дават уверения

С настъпването на пролетно-летния сезон се възобновява работата по ремонта на пътни участъци в област Добрич, като продължава и трябва да се довърши основният ремонт на пътя Добрич-Балчик, каза Стоян Стоянов, временен директор на Областното пътно управление в Добрич на среща по покана областния управител Асен Атанасов. Той постави директно въпросите кои републикански пътни отсечки са предвидени за текущ ремонт, както и дали ще бъде направен основен ремонт, така че да се подобри състоянието на участъка от с. Кардам до границата с Румъния.

Специалистите очакват скоро да стартира обновяване на пътя Кардам-Дуранкулак с дължина 17 км. „Готов е проектът и има избран изпълнител и за ремонт на 12 км от път Генерал Тошево – Изворово, но няма издадено разрешение за строеж", каза инж. Михаил Петров от Областното пътнто управлевие. Той добави, че започват отново дейности по косене на банкети и полагане на нова хоризонтална маркировка. Тече подмяната и на вертикалната маркировка.

На срещата бяха очертани приоритетни пътни участъци, които се нуждаят от основен ремонт – по направлението Силистра – околовръстното на кв. „Рилци", Карапелит-Кочмар, Одринци-Ведрина – до границата с Областното пътно управление - Варна.



