ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира вечното дерби, 15 минути без удар във вра...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22653855 www.24chasa.bg

На Великден Монтана се превърна в град на фолклорната магия

Камелия Александрова

[email protected]

1004
На Великден Монтана се превърна в град на фолклорната магия Снимка: Камелия Александрова

Пъстро хоро се изви на централния площад „Жеравица" в Монтана на Великден. Шест танцови и три певчески състава допринесоха за доброто настроение на присъстващите.

Почти всички се включиха с усмивки в истинското Великденско веселие, благодарение на оркестър от Враца, певци и танцьори от Монтана и Берковица. Плошадът оживя като пролетна картина, огряна от априлското слънце.
Раздадени бяха 2000 козунаци. Това е жест на внимание, казаха членуващи в съюзите за хора с увреждания и пенсионерите.
Цветните фонтани бяха с великденска украса и кътове за фотосесии.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”