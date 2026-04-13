На Великден Монтана се превърна в град на фолклорната магия

Пъстро хоро се изви на централния площад „Жеравица" в Монтана на Великден. Шест танцови и три певчески състава допринесоха за доброто настроение на присъстващите.

Почти всички се включиха с усмивки в истинското Великденско веселие, благодарение на оркестър от Враца, певци и танцьори от Монтана и Берковица. Плошадът оживя като пролетна картина, огряна от априлското слънце.

Раздадени бяха 2000 козунаци. Това е жест на внимание, казаха членуващи в съюзите за хора с увреждания и пенсионерите.

Цветните фонтани бяха с великденска украса и кътове за фотосесии.