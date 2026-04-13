За ден спипаха 44 пияни зад волана и 7 с положителни тестове за наркотици

16 319 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 21 700 водачи и пътници. Съставени са 3963 фиша и 431 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 44 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 23 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 21 - с над 1,2 на 1000, други двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, други двама са отказалите тестване.