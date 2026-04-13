Откриха 29-годишния Димитър, който се издирваше край Девня

29-годишният Димитър Димитров КАДЪР: Фейсбук/Свилен Шитов

Радостна вест донесе първият ден от Светлата седмица - 29-годишният Митко, когото близките му издирваха в продължение на дни, е намерен. Това съобщи Свилен Шитов във фейсбук.

"Той е добре и вече е при семейството си!

Благодаря на всички, които помогнаха да се случи това Великденско чудо. На доброволците, които се включиха в издирването, на стотиците хора, които споделяха информацията и заляха с вълна от съпричастност социалните мрежи!

Благодаря, че заедно, с обединени усилия отново успяхме да помогнем в името на доброто!", пише още Шитов. 

Публикувахте от Свилен Шитов в Понеделник, 13 април 2026 г.

29-годишният Димитър Димитров се издирваше в района на Девня. 

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”