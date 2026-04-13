Шофьор застърга мантинела, за да избегне челен удар на прохода Троян - Кърнаре, глобиха го

Ваня Драганова

Проходът Троян-Кърнаре Снимка: Google street view

Друг автомобил му засякъл пътя на участък със завои, санкцията е отменена 

Шофьор се сдоби с глоба от 153 евро, след като застърга мантинела на прохода Троян - Кърнаре, за да избегне челен удар. На 9 септември м. г. полицаи от Карлово били изпратени на място по сигнал за катастрофа. Водачът бил сам в колата и обяснил, че друг автомобил му е засякъл пътя в участък със завои и се наложило да направи рязка маневра. Въпреки това му било написано наказателно постановление. 

Обжалвал и то вече е отменено от Районния съд в Карлово, защото не е доказано, че катастрофата е резултат от неспазване на правила за движение. "При липсата на очевидци, на измервания и оглед на платното за движение, както и на пълен оглед на автомобила на жалбоподателя, не може да се направи обоснован извод дали се касае за допуснато нарушение, или за спасителна маневра, предприета при условията на крайна необходимост", е записано в решението на състава.

То не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административния съд в Пловдив. 

