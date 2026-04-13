Кандев за шофьора на камион, блокирал "Хемус": Отказал е безплатна пътна помощ

Искал е да дойде компания, която щяла да пътува от другия край на България, съобщи главният секретар на МВР

Има съмнения за умишлени действия

Шофьорът на камион, закъсал в тунел "Витиня" на АМ "Хемус", посока София, е отказал предложената му безплатна пътна помощ. Той е искал да дойде компания, с която фирмата, в която работи, има договор. Тя обаче се намирала в другия край на България. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Той поясни, че шофьорът обяснил, че причината е в политиката на компанията, в която работи. Шефът му нямало да я плати, ако не е от конкретна фирма. Кандев натърти в поста си, че става дума за безплатна пътна помощ.

Шофьорът е глобен и от МВР, и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Има и проверка за техническата изправност на камиона, а мъжът е задържан за 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Главният секретар на МВР напомни, че това се случва в деня, в който мнозина се прибират в София и има интензивни пътувания. Затова имало и съмнения, че става въпрос за умишлени действия.

Ето и цялата публикация на Кандев:

Шофьор на камион „закъса" в тръбата за София на тунел „Витиня" на АМ „Хемус" и затрудни движението.

Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата.

Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма. Тук подчертаваме, че мъжът е отказал предложената му безплатна помощ, за която няма да има нужда някой да плаща.

На водача е съставен акт по Закона за МВР и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Назначена е проверка относно техническата изправност на камиона.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът отказва да даде обяснения за действията си.

Фактът, че това се случва в ден с интензивно пътуване в страната и в пиков час, буди сериозни съмнения за умишлени действия, насочени към затрудняване на трафика. Министерството на вътрешните работи ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая и да установи дали е налице умишлен саботаж.