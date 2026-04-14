18 г. затвор за убит мъж, празнувал със заря раждане на дете

Подразнен от шума, Денис-Мустафа Камел ал Газзи наръгал с нож Илиян Илиев

На 24 март 2026 г. Върховният касационен съд сложи точка на спора при самозащита и силно раздразнение ли Денис-Мустафа Камел ал Газзи е наръгал смъртоносно боксьора Илиян Илиев. От убийството до окончателната присъда, която е 18 години затвор, изминаха 4 години и 2 месеца.

Трагичната история всъщност започва щастливо. Денят е 9 януари 2022-а. Привечер Станислав Стефанов събира приятели в заведение в столичния кв. “Люлин” 2, за да отпразнуват раждането на сина му. Компанията решава, че ще пусне и заря. Харесват си кортовете за тенис в квартала и отиват там. Вече минава 22 часът и по закон групата няма право да вдига шум.

Това ядосва Ал Газзи, който живее с баба си и дядо си в близък блок. Решава да слезе и да се разправя. Именно последвалите събития бяха големият спор пред 3 съдебни инстанции.

Семейството на Илиев, както и техният адвокат твърдяха, че Ал Газзи умишлено, по особено мъчителен начин и по хулигански подбуди е наръгал 32-годишния боксьор. Обвинението на Ал Газзи бе именно такова. Той и адвокатът му Мирослав Христов твърдяха, че младежът - тогава на 24 години - е бил провокиран и раздразнен от компанията.

Още Софийският градски съд на 17 април 2024 г. отсъди, че Ал Газзи трябва да лежи 18 години в затвора. Призна го за виновен за убийство по хулигански подбуди, но го оправда по обвинението, че Илиев се е мъчил. И роднините на Илиян, и прокуратурата искаха доживотен затвор и атакуваха решението. Ал Газзи и Христов настояваха първо за самозащита, а впоследствие за провокация. Втората инстанция потвърди присъдата година по-късно.

Върховните магистрати намират 18-те години затвор за правилното решение. “Несъмнено е установено, че подсъдимият е инициирал конфликтната ситуация, след като излязъл от жилището си и слязъл пред блока, за да търси сметка от организаторите на зарята, от чийто шум бил подразнен”, пишат те. В мотивите си допълват, че при появата си на кортовете Ал Газзи започнал да крещи и да се заканва на компанията.

“Какво правите, ще ви избия и ще ви смачкам, боклуци” била една от репликите му. “Ей сега ще ви убия всичките, ще ви заколя”, “Единайсет часът е, хората спят, бе”, продължил той. Тогава един от приятелите на Илиев решил да го успокои. “Братле, не се превъзбуждай! На момчето му се е родил син, зарята свърши, тръгваме си”, казал Любомир Сталев. Репликата не подействала, напротив. Ал Газзи извадил нож от джоба на якето си и застанал пред изхода на корта. Сталев се стреснал и влязъл навътре.

Ал Газзи продължил да крещи, а от компанията му казали да се маха. Това разярило мъжа, който продължил със закани. Изкрещял и “Ще те убия, сега ще видиш какво ще стане”. Държал ножа в ръка.

Тогава Илиев му казал да се прибира. Последвала нова заплаха, а празнуващите опитали да избутат Ал Газзи извън тенис корта. “Въпреки това подсъдимият нанесъл удар с ръка в лицето на Илиев, с което на практика започнал физическата фаза на конфликта”, пишат върховните съдии Блага Иванова, Бонка Янкова и Калин Калпакчиев. И обясняват, че след размяна на удари Илиев опитал да ритне Ал Газзи. Двамата се вкопчили един в друг, а мъж от компанията на Илиев опитал да ги разтърве. По това време Ал Газзи вече държал ножа в дясната си ръка. Замахнал и наръгал Илиев в шията.

Илиян паднал на земята, но успял със сетни сили да се изправи. “Братле, тоя ме закла”, казал той на един от приятелите си. Започнала да тече кръв, а Илиев се подпрял на паркирана кола. По това време Ал Газзи вече бягал от кортовете. Илиян се давел в кръвта си, починал след няколко минути. При пристигането на спешните медици - линейката дошла след около 15 минути - вече бил мъртъв.

По време на делото съдебни медици обясняваха, че той е осъзнавал какво се случва, бил е в съзнание известно време и се е мъчил. Въпреки това и трите инстанции приемат, че при всяка смърт има известна болка и не може да се говори за особено мъчително нейно настъпване.

По време на делото става ясно, че малко преди убийството Ал Газзи е пушил марихуана със свой приятел. Той се укрива до 11 януари, когато се предава в СДВР. Част от свидетелите по време на процеса казват, че неговото семейство ги търсело. Една от очевидките дори подава жалба в столичното 9-о РУ.

Освен това се обсъжда, че Ал Газзи се е намирал в изпитателния срок на условната си присъда от година и половина за разпространение на дрога. Гледат се и клипове от камери за други случаи, при които Ал Газзи заплашва хора с нож, но при тях до нападение не се стига.

А ВКС твърди в мотивите си, че не е налице неизбежна отбрана, нито превишаване на пределите ѝ. Магистратите пишат, че Ал Газзи е знаел, че зарята е свършила, пръв нанася удар и макар да е последвала кратка схватка, това не променя извода, че именно той е започнал пръв.

Ал Газзи вече е в затвора в София. По наказателното дело съдът отхвърли граждански иск за кръвнина, така че с неговото приключване роднините на Илиян могат да го предявят.