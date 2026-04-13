33-годишен подкара пиян в Асеновград, осъдиха го и му взеха колата

Устройството отчело 1,93 промила алкохол, остава и без книжка за година и 7 месеца

33-годишен си призна, че е шофирал пиян в Асеновград, и получи условна присъда от 7 месеца с изпитателен срок от 3 години. Книжката му се отнема за година и седем месеца, а автомобилът ще бъде конфискуван в полза на държавата. За негова сметка са и разноските по делото.

На 29 март младият мъж управлявал колата си "Фолксваген Голф" из улиците на Асеновград. Служителите на реда го спрели за рутинна проверка и след тест с дрегер се оказало, че е пиян. Устройството отчело 1,93 промила алкохол.

След седмица бил изправен пред Районния съд в Асеновград и сключил споразумение с прокуратурата. Определението, с което то е одобрено, е окончателно.