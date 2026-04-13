Окончателно: 2 г. и 8 месеца затвор за муле, отнесло до Букурещ над 104 хиляди от ало измами

Окръжният съд в Габрово потвърди ефективна присъда от 2.8 години затвор на местен жител, осъден на първа инстанция за измама в големи размери.

Подсъдимият Т.Т. е признат за виновен в това, че през периода 8 – 12 февруари 2025 г., при условията на продължавано престъпление, в съучастие (като помагач) с неустановено по делото лице (извършител), умишлено улеснил последния на четири пъти да осъществи телефонна измама, като вземал пакети с парични суми и златни накити от различни адреси в Габрово, транспортирал ги и ги оставял на посочени места в гр. Букурещ, Румъния.

Видно от доказателствата по делото пакетите били хвърлени през терасите на жилищата на четирима габровци, у които съучастникът на Т.Т. възбудил и поддържал заблуждение, че е необходимо да съдействат на полицейски служители за залавяне на измамници. По изтърканата схема била причинена имотна вреда в размер на общо 104 038 лева.

След проведено съкратено съдебно следствие районният съд наложил на Т.Т. наказание от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода (редуцирано, съгласно императивните разпоредби на закона, от първоначално определените 4 години лишаване от свобода), съобщават от съдебната палата.

Първоинстанционният съд е уважил и предявения от една от жертвите граждански иск, като е осъдил Т.Т. да ѝ заплати обезщетение за причинени от деянието имуществени вреди в размер на 5 213,13 евро.

След анализ на всички доказателства по делото, въззивният съд намери за неоснователни възраженията на жалбоподателя против атакуваната присъда и потвърди същата като правилна и законосъобразна.

Решението на Окръжен съд – Габрово е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протест.