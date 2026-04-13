Арестуваха кмета на Солище участие в схема за купуване на гласове

Кметът на село Солище, община Кърджали, е задържан за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя. Това съобщи във фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.

По случая вече са проведени два разпита на свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста", каза още Кандев.