Арестуваха кмета на Солище участие в схема за купуване на гласове

3216
Белезници СНИМКА: Pixabay

Кметът на село Солище, община Кърджали, е задържан за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя. Това съобщи във фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.

По случая вече са проведени два разпита на свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста", каза още Кандев. 

Публикувахте от Георги Кандев в Понеделник, 13 април 2026 г.

