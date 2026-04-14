Радев - фаворит по дарения, втори са ДПС на Пеевски, срив в парите за ПП-ДБ

980 116,81 евро има към 8 партии, но остават още 4 дни симпатизанти да помогнат и финансово на формациите

980 116,81 евро от дарения се вляха в партийните каси на 8 формации.

Най-много привлича бившият президент Румен Радев - 657 842,81 евро.

Сумата от дарителите за “Прогресивна България” обаче е два пъти по-голяма от тази за ДПС на Делян Пеевски, които са получили 300 хиляди.

Извън тези две формации, които общо са получили 957 842,81 евро дарения една седмица преди края на предизборната кампания, останалите им конкуренти имат 22 274 евро от свои привърженици.

Сметките показват, че 98% от всички пари са постъпили при “Прогресивна България” и ДПС. До края на кампанията има още 4 дни и е вероятно сумите да се променят.

ДПС е привлякло и трите най-големи суми. Най-щедрото дарение е 120 хил. евро от Тихомир Андонов, който е декларирал, че са от дивиденти. Втората най-голяма сума е 100 хил. евро от Пламен Пейков, който обаче е не просто поддръжник, а кандидат. И двата превода са от 2 април. Партията на Делян Пеевски е втора по дарения. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Третият най-щедър дарител е Георги Белев с два превода по 40 хил. евро от дивиденти.

Даренията се делят на

два вида - от симпатизанти

и от кандидати Сметната палата ги разделя в отделни графи, но понякога стават разминавания. Например мъж на име Румен Радев е превел 5000 евро за “Прогресивна България”, но също е в списъка на редовите дарители.

Нататък всички едри суми са все за Радев: 50 хил. евро от Васил Георгиев, който пише, че ги е спечелил от продажба на недвижими имоти от януари 2025 до февруари 2026 г., 25 хил. евро от Радослав Босев, по 20 хил. евро от Васил Хаджийски и Диляна Парушева, 19 хил. евро от Георги Тихов.

За три седмици кампания парични дарения са получили само осем формации: “България може”, БСП, “Антикорупционен блок”, “Прогресивна България”, ПП-ДБ, ДПС, “Непокорна България” и “Синя България”.

585 дарения са постъпили общо, от които 532 са за Радев.

Привържениците на партиите имат и друг вариант да ги подкрепят - чрез нематериални дарения. Това може да е например отпуснат офис за ползване. Стойността на тези дарения се изчислява и също се декларират пред Сметната палата, но този вариант рядко се използва. За тази кампания те са на обща стойност 707 евро. Има едно от депутата от ДПС Николай Златарски - 350 евро, и още три за ПП-ДБ.

В отчета на Сметната палата прави впечатление сривът в подкрепата за ПП-ДБ, които в първите си години в политиката бяха шампиони по дарения и са събирали милиони левове. На последните избори през октомври 2024 г. са получили 153 646,28 €евро при общо дарени 664 693,76 за всички партии. Сега за тях има едва два превода за 5600 евро.

През април 2023 г. ПП получи и най-голямото дарение, откакто информацията за сумите е публична - 500 хил. лв. от собственика на “Овергаз” Сашо Дончев.

А сега два пъти повече пари от ПП са събрали дори БСП - 12,4 хил. евро. За “Синя България” са постъпили 2200 евро, за “България може” - 1079 евро, а за “Непокорна България” - 910.

ГЕРБ и “Възраждане” традиционно не събират дарения,

ИТН пък нямат нито едно.

Не само поддръжниците, но и кандидатите на Румен Радев са по-активни от конкуренцията. Кандидат-депутатите са събрали общо 219 778,73 евро, от които тези на Радев - 122 308 евро. Най-много от всички са дарили

волейболният шампион Владимир Николов - 20 хил. евро,

и политологът Слави Василев - 15 хил. евро. Третият най-голям дарител в тази графа е депутатът от “Продължаваме промяната” Венко Сабрутев - 10 хил. евро.

До края на кампанията остават само четири дни - в петък вечерта тя приключва официално, а в събота е ден за размисъл преди вота. Някои обаче избират да закрият кампаниите си по-рано. Например Радев ще го направи в четвъртък в зала “Арена София”, която ГЕРБ са използвали на два пъти в миналото за откриванията си. Този път пък хората на Бойко Борисов ще закрият своята в сряда.