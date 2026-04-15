Персонален НОИ от "24 часа": Допълнителен стаж преди пенсията може да се зачете, но след подадено заявление и проверка

От 28.10.2021 г. съм пенсионер по чл. 68 ал. 3 КСО / чл. 8 ЗП в Република България, за стаж 19 г. в България повечето от които като аспирант и научен сътрудник в НИЕГГ, гр. София. В момента получавам под минималната пенсия. Имам допълнителен стаж от 7 г. и 5 мес. в Университетската болница в град Латакия, Сирия, които са признати от Министерството на здравеопазването в Република България с официален документ, издаден на 10.10.2007 г., но не съм го подавала в НОИ. Възможно ли е сега въз основа на този документ за признат стаж да подам молба за преизчисляване на пенсията с допълнителен стаж? Д-р Диана Георгиева Брънекова - к.м.н.

Между България и Сирия няма договор в областта на социалното осигуряване, поради което наличието на сирийски стаж не оказва влияние на пенсионните права по българското законодателство.

В конкретния случай се посочва, че е наличен "официален документ, признат от Министерството на здравеопазването на Република България, издаден на 10.10.2007 г.". При условие, че по време на работата си в Сирия лицето е било осигурявано по българското законодателство и разполага с документ, удостоверяващ български стаж, този стаж, при положение че вече не е бил зачетен при отпускането на пенсията, може да се зачете допълнително.

Пенсиите се изменят с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Предвид това, за да бъде изменен размерът на въпросната пенсия във връзка с придобития преди пенсионирането осигурителен стаж, е необходимо да подадете писмено заявление в ТП на НОИ, което изплаща пенсията. Към заявлението следва да се приложи и посоченият оригинален документ за осигурителен стаж.

Компетентен по зачитането на стажа е пенсионният орган, който след преценка на представените доказателства ще се произнесе с разпореждане.