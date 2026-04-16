Персонален НОИ от "24 часа": Ако живеете в САЩ, трябва да подадете декларация живот

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Трябва ли да подам заявление, че съм жива, за да продължа да получавам пенсията си. Нея я получавам в клон на банка в Божурище. От година живея в САЩ, но пенсията искам да се превежда както досега в България. Там е и постоянният ми адрес.

С новосъздадената разпоредба на чл. 83а в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), в сила от 2.12.2025 г., е въведено изискване към лицата с постоянен адрес в чужбина ежегодно да представят декларация за продължаване на изплащането на пенсия от Република България - т. нар. декларация живот, поради обстоятелството, че пребивават на територията на друга държава.

Съгласно определение, съдържащо се в същата наредба, "лица с постоянен адрес в чужбина" са лицата, за които в Националния осигурителен институт (НОИ) са налице данни, че нямат настоящ адрес в България. Местоживеенето на тези лица следва да е на територията на друга държава, като разпоредбата на чл. 83а от НПОС визира само държави, които не са членки на Европейския съюз и с които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който България е страна.

Поради това, че във вашето запитване изрично уточнявате, че живеете в САЩ, т.е. на територията на държава, с която не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който България е страна, следва да имате предвид и за в бъдеще, че посоченият документ е изискуем.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия от България се заверява и подава ежегодно през периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Следва да имате предвид, че декларацията следва не само да бъде подадена, но и да бъде заверена в периода от 1 ноември до 31 декември на календарната година от нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава.

Заверената декларация живот се подава до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията ви.