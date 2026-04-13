ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на испанския премиер Педро Санчес официа...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22656102 www.24chasa.bg

Арестуваха петима участници в схема за купуване на гласове чрез онлайн плащания (Снимки)

3132
КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев

Петима души са задържани при разкриването на нова схема за купуване на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук. По случая е започнало разследване, след като сигнал е подаден на телефон 112.

Схемата е извършвана чрез популярна платформа за онлайн разплащане, където на избиратели са били превеждани по 50 евро срещу глас за конкретна политическа партия. Задържаните са признали по време на разпит, че са съдействали на желаещите да открият сметки в платформата, чрез които да получат парите.

Сигналът е подаден от свидетел, който съобщил, че група лица събират лични карти на граждани и им предлагат пари срещу вот. При последвалата акция полицията е установила седем души, свързани със схемата, както и два автомобила, използвани за организацията. При обиските са открити 2050 евро в брой, основно в банкноти от 10 и 20 евро. Намерени са още 25 мобилни телефона и голям брой предплатени SIM карти, използвани за комуникация и координация.

🔺 Петима задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове. ‼️ Плащането става онлайн през популярна платформа...

Публикувахте от Георги Кандев в Понеделник, 13 април 2026 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

