Арестуваха петима участници в схема за купуване на гласове чрез онлайн плащания (Снимки)

Петима души са задържани при разкриването на нова схема за купуване на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук. По случая е започнало разследване, след като сигнал е подаден на телефон 112. КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев

Схемата е извършвана чрез популярна платформа за онлайн разплащане, където на избиратели са били превеждани по 50 евро срещу глас за конкретна политическа партия. Задържаните са признали по време на разпит, че са съдействали на желаещите да открият сметки в платформата, чрез които да получат парите. КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев