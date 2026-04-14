"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катя Панева е магистър по европейска икономика и управление на администрацията. Има над 20 години опит във фармацевтичния сектор и дългогодишна работа в местната власт. Била е три мандата общински съветник в Димитровград, създател и председател на фонд „Ин витро“ в общината. Била е областен управител на Хасково и народен представител, както и заместник-председател на Комисията по здравеопазване. Майка е на три дъщери. Сега е кандидат за народен представител от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на второ място в листата в 25 МИР-София.

– Г-жо Панева, задавате един много директен въпрос: „Колко струва здравето на едно дете?“. Защо?

– Защото все по-често виждаме, че здравето на децата започва да зависи от дохода на родителите. Имаме деца с наднормено тегло, с гръбначни изкривявания, с липса на движение. Това вече не са единични случаи, а устойчива тенденция. И в същото време спортът, който е най-естественото решение, става все по-недостъпен.

За много семейства таксите за спортни клубове, плуване или рехабилитация са просто непосилни. Така стигаме до парадокса, че знаем какво трябва да се направи, но не всички могат да си го позволят.

– Вашето решение са здравни ваучери за деца. Как ще работи това?

– Идеята е проста, когато има медицински риск, държавата да помогне детето да получи достъп до движение. Лекарят прави оценка и издава препоръка за физическа активност, като се издава и ваучер за спорт. Родителят може да го използва в лицензирани клубове за плуване, лечебна гимнастика, физиотерапия или други подходящи активности.

Парите не се дават в брой, те отиват директно в услугата. Така има контрол и реален ефект.

– Това звучи като социална мярка, но и като здравна политика. Какъв е реалният ефект?

– Това е превенция. Ако днес помогнем на едно дете да се движи, утре няма да плащаме за лечение на хронични заболявания.

Резултатът е ясен, по-здрави деца, по-малко проблеми и по-нисък натиск върху здравната система. В Европа вече има такива програми и те работят.

– Поставяте и друг остър въпрос за времето пред екран. Колко сериозен е проблемът?

– Много по-сериозен, отколкото си даваме сметка. Децата прекарват часове пред телефони и екрани, това влияе на съня, концентрацията, поведението. Виждаме тревожност, изолация, трудности в общуването. Технологиите не са проблемът. Проблемът е липсата на граници и липсата на политика.

– Вие говорите за „дигиталната зависимост като новото тютюнопушене“. Какво предлагате?

– Предлагам Национална програма за дигитално здраве на децата. Тя включва няколко неща - мониторинг, за да знаем колко време прекарват децата пред екран; ранно откриване чрез скрининг в училище; образование по „дигитална хигиена“; подкрепа за родителите и обучение на учителите. Това не е въпрос на личен избор, а на обществено здраве. И държавата трябва да го третира така.

– Как виждате по-голямата картина на здравеопазването в България?

– Често говорим за болници и клинични пътеки, но това е само част от системата. Истинският въпрос е как се планират ресурсите. Трябва да има достатъчно специалисти, добра работна среда и реален достъп до лечение, независимо къде живееш.

Друг ключов проблем е разходването на средствата, трябва прозрачност. Всеки човек трябва да знае какво се отчита на негово име в системата и да получава напомняния за профилактика.

– Какво трябва да се промени по отношение на достъпа до здравеопазване?

– Националната здравна карта трябва да се използва реално. Тя показва къде има недостиг на лични лекари, на специалисти по здравни грижи, на услуги. Там трябва да насочим усилията, така че всеки човек, независимо дали е в малко населено място или в голям град, да има достъп до първична медицинска помощ от личен лекар, който да те лекува и тогава, когато имаш нужда, да те насочва към специалист или болница.

– Един от най-сериозните проблеми е спешната помощ. Какво е решението?

– Липсват екипи, а времето за реакция често е твърде дълго. Решението е изграждане на мрежа от лекарски асистенти и парамедици, които да осигурят бърза реакция. Това е практика в много държави и работи.

– Недостигът на кадри също е хроничен проблем. Как ще го решите?

– Трябва целенасочена политика. Да се стимулират специалностите, от които има нужда системата, - чрез финансиране и с подкрепа от държавата и общините. Да се създадат условия младите лекари и медицинските сестри да останат и да работят в България.

– Вие сте магистър по европейска икономика и управление на администрация. За какво ще работите?

– Работим за икономически растеж, защото когато икономиката расте, расте и средната класа. Предлагаме ниска и стабилна данъчна среда, без резки промени.

Искаме 0% данък върху реинвестираната печалба - за машини, иновации, обучение на служители. По-малко регулации и по-лесен достъп до финансиране за малкия и среден бизнес.

И нещо много важно - малка, работеща администрация. Свързани регистри, дигитализация и оптимизация с 15% за три години. Това означава по-малко бюрокрация и повече ефективност.

– Какво бихте казали на хората преди изборите в неделя?

– Да не оставят други да решават вместо тях. Да отделят 10 минути и да гласуват. Защото когато не го направим, даваме шанс на купения вот и на манипулациите.

Изборът е прост - или участваме, или някой друг избира вместо нас.