ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
14-годишно момче е в кома след тежка катастрофа край Айтос, пострадало е и дете на 7 години

Линейка СНИМКА: Архив

Тежка катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос - в участъка между селата Кликач и Чукарка. 14-годишен е в кома с животозастрашаваща травма на главата, освен това 7-годишно момиче е пострадало, както и двама възрастни. Пътният инцидент е станал около час след полунощ на 12 април, съобщава Нова телевизия.

Лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от Карнобат, е загубил контрол заради несъобразена скорост при мокра настилка. Колата е излязла извън пътя, ударила се е в мантинелата, след което се е върнала на платното и е блъснала движещо се в дясната МПС с бургаска регистрация, шофирано от 27-годишен мъж от Малко Търново. Пострадали са четирима души от удареното превозно средство, сред тях две деца.

35-годишен мъж е с контузия на гръдния кош. Той е освободен за домашно лечение. 33-годишна жена е с общи контузии, отказала е медицинска помощ. 7-годишно момиче е с нараняване на подбедрицата. То също е освободено за домашно лечение. 14-годишно момче с черепно-мозъчна травма в тежко състояние и с опасност за живота.

В резултат на катастрофата са нанесени и материални щети по пътната инфраструктура - повредени са девет мантинели и осем предпазни колчета.

Линейка СНИМКА: Архив

