По 300 евро глоба плащат двама за побой над мъж в Пловдив

Никола Михайлов

Побой СНИМКА: PIXABAY

Пострадалият ще бъде уведомен, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди

Глоби от по 300 лв. трябва да платят двама мъже, набили трети в Пловдив. Те са се признали за виновни пред Районния съд в града и са сключили споразумение с прокуратурата. 

Побоят бил извършен на 5 декември 2024 г. по хулигански подбуди. Пострадалият получил лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, шията, тялото и крайниците, като имал кръвотечение от носа и синини. 

Освен глобите, всеки един от подсъдимите трябва да плати по 77 евро за изготвената в хода на делото съдебномедицинска експертиза. Пострадалият ще бъде уведомен, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

