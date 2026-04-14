Постоянен арест за турски тираджия, катастрофирал пиян в Прохода на републиката

Мярка за неотклонение "Задържане под стража" е наложил съдът на 52-годишен турчин, седнал пиян зад волана и преобърнал камиона си в района на търновското село Въглевци.

В петък около 10,00 ч. е получен сигнал за самокатастрофирал товарен автомобил в Прохода на републиката. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че водачът – 52-годишен турски гражданин, е седнал зад волана с 1,42 промила. Той е дал кръвна проба. Резултатът е от нея е 1,65 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. С постановление на прокуратурата е привлечен в качеството на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение „задържане под стража".