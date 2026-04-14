Личен състав и военна техника ще преминат по пътищата и ЖП линиите у нас днес

3004
Военна техника. снимка: Илюстративна, архив Снимка: Снимка: Архив

Военнослужещи и военна техника от състава на Сухопътните войски ще се придвижват на 14 и 15 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура във връзка с планирани учения.

На 14 април личен състав и техника ще се транспортират от Сливен до учебен полигон „Корен", където ще се включат в тактически учения с бойни стрелби на формирования от 13-то бригадно командване. На следващия ден – 15 април, автоколони с военнослужещи и техника ще преминат по пътната мрежа от Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора в посока учебен полигон „Ново село".

Там ще се проведе полево обучение в района на полигона като част от подготовката на формированията. Движението на военните колони ще се осъществява при спазване на всички мерки за безопасност и координация с компетентните органи.

