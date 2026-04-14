75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов и подкара към село

75-годишен мъж открадна автобус и си тръгна към село Козловец, но служители на РУ – Свищов го пипнаха още на излизане от дунавския град, съобщи полицията.

В неделя следобед в полицейското управление е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец. Автобусът е спрян за проверка, в хода на която е установено, че рейсът е бил противозаконно отнет от автогарата в крайдунавския град.

Извършител на деянието е 75-годишен от с. Козловец. Човекът обяснил, че искал да се прибере на село. Започнато е бързо производство. Съмненията са, че възрастният мъж има психични проблеми, изпратен е в специализирана болница за освидетелстване.