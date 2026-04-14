Постоянен арест за албанец, търсен от Италия за 12 кражби

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на гражданин на Република Албания, издирван с две Европейски заповеди за арест, издадени от Апелативна прокуратура при Апелативен съд в гр. Венеция, Италия. Определението на Окръжен съд – Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

М. Г е задържан на 06.04.2026 г. от органите на ГПУ – Гюешево, при излизането му от България за Република Северна Македония. При извършена проверка е установено, че за лицето има въведен сигнал в Шенгенската информационна система, се посочва в искането на Окръжна прокуратура – Кюстендил за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Едната ЕЗА касае търсене на лицето за изпълнение на присъда, влязла в сила през 2020 г., с която на търсеното лице е било наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 години и 3 месеца, както и „глоба" в размер на 1 200 евро за извършени общо 10 престъпления, представляващи кражби в жилища, опит за кражба и вещно укривателство. С втората ЕЗА лицето се търси за изпълнение на наказание по влязло в сила решение на Апелативен съд – Венеция от 2023 г., с което на лицето е било наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, 9 месеца и 10 дни и „глоба" в размер на 1 400 евро за извършени две престъпления в съучастие с други лица, представляващи продължавана квалифицирана кражба в жилище и носене на предмети, предназначени за нанасяне на вреда.

От посоченото в двете заповеди за арест е видно, че на търсеното лице е било наложено едно общо наказание, което представлява остатъка за изтърпяване, а именно – „лишаване от свобода" за срок от 5 години, 2 месеца и 22 дни и „глоба" в размер на 2 600 евро, с приспадане на предварително изтърпяното наказание от 5 месеца и 28 дни.

Съществува реална опасност от укриване на търсения албанец, защото лицето е било наясно с водените срещу него наказателни производства, било е задържано за определен срок, но в продължение на няколко години след влизане в сила на присъдите – почти 6 години по отношение на едната и почти 3 години по отношение на другата, не е било установено, за да понесе правните последици от тях.

Същевременно, от обясненията на лицето се установява, че същият не е трайно установен в България, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство по ЕЗА, което само по себе си предпоставя съществуване на опасност от укриването му.

Предвид изложените съображения, Окръжен съд Кюстендил приема, че единствено мярка за неотклонение „Задържане под стража" може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително, се посочва в мотивите на съдия Веселина Джонева.