София влиза в сезона на кулинарните събития, а дегустационните вечери с гост-шефове стават все по-честа част от програмата на ресторантите. На 17 април ресторант ADOR, част от хотел InterContinental Sofia, отличен с един ключ от Michelin Guide Hotel Selection за 2025 г. - ще бъде домакин на специална вечеря с шеф Никола Тодоров, готвач с опит в ресторанти със звезди Michelin.

Менюто е петстепенно и стъпва върху пролетни продукти и ясни, сезонни комбинации от амюз-буш с цвекло и лучена супа с трюфел до основни ястия като сьомгова пъстърва и бавно готвен агнешки врат, с финал десерт с маракуя.

Към всяко ястие има подбран винен акомпанимент. Селекцията включва утвърдени етикети като Whispering Angel и вина от италиански изби, представени в партньорство с BNK Wines. В този тип вечери виното не е допълнение, а част от самата концепция.

Зад кухнята стои шеф Тодоров, чиято кариера минава през ресторанти като Les Hauts de Loire и Da Vittorio. В момента той е главен готвач в Come Prima, Kempinski Hotel Grand Arena Bansko. Подходът му комбинира класическа техника с по-свободен прочит на продуктите, нещо, което се усеща и в самото меню.

Вечерята започва в 19:30 ч. и ще бъде допълнена от музика на живо от виртуозния цигулар на примата Лили Иванова - Орлин Цветанов, както и от меките джаз импровизации на саксофониста Дани SAX.

ADOR се утвърждава като един от разпознаваемите адреси за градска гастрономия в центъра на София, като подобни събития постепенно променят и очакванията към ресторантите от стандартно посещение към по-целенасочено преживяване с ясен авторски почерк.