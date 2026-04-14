Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

Мъж пострада при масово меле в махалата в Петрич

Тони Маскръчка

1388
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Мъж пострада при масово меле в Петрич. В следобедните часове в неделя в РУ-Петрич е сигнализирано за възникнала физическа саморазправа в района на ул. „Здравец" в южния град. На улицата излезли двейсетина души с колове и лопати, които започнали да се карат, а след това и да се бият. 

От пристигналите на място полицейски служители е установено, че чрез нанасяне на удар с твърд предмет в областта на лицето на 30-годишен мъж от града, същият е получил сътресение на мозъка.

За случая е уведомена компетентата прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

