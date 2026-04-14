Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Двете деца от Ямбол ще се съберат в едно приемно семейство днес

Полицаи спасиха малко дете, увиснало от парапета на тераса на осмия етаж в Ямбол КАДЪР: Фейсбук/Iv Tsvetanova

3-годишното момченце, което увисна от тераса на 8-ия етаж на блок в Ямбол, ще бъде настанено днес в приемно семейство в Ракитово заедно с по-малката си сестра.

Двете деца ще бъдат събрани заедно, след като се наложи две седмици да бъдат отглеждани самостоятелно в различни приемни семейства.

„Децата все още не са настанени в приемно семейство на територията на Дирекция "Социално подпомагане"-Ракитово. Очакваме това да се случи по-късно днес", коментира Искра Чукалова, началник на отдел "Закрила на детето" към ДСП – Ракитово пред bTV. 

"Искаме да благодарим на това приемно семейство, което за пореден път така бързо, адекватно и с готовност отвори вратите си да приеме тези две прекрасни деца в своето семейство", посочи тя.

"Настаняването в приемно семейство е в най-добрия интерес на децата. Приемното семейство има нагласата и мотивацията да поеме и полага грижи за двете деца, като им осигури сигурност, обич и спокойствие. Приемните родители имат необходимия опит, полагали са грижи за шест деца, както и за близнаци. Имат необходимите условия и ще полагат качествена грижа. Осигурени са необходимите битови условия и съответно ще бъде осигурена и необходимата емоционална подкрепа за децата", коментира Венера Ипчева, социален работник към областния екип по приемна грижа.

 „Оттук нататък работата на отдел „Закрила на детето"  към дирекция „Социално подпомагане"-Ракитово  ще продължи в партньорство с колегите от ДСП-Ямбол. Заедно ще планираме дейности, които ще заложим в плана за действие, краткосрочни цели,  които да доведат до отпадане на риска за децата. Към тези дейности се включват и план за работа с родителите,  възможност за провеждане на срещи с децата, работа със социални услуги. Разбира се, ние ще окажем необходимата подкрепа,  от която има нужда семейството", коментира Искра Чукалова.

Полицаи спасиха малко дете, увиснало от парапета на тераса на осмия етаж в Ямбол КАДЪР: Фейсбук/Iv Tsvetanova

