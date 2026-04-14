Двете деца от Ямбол ще се съберат в едно приемно семейство днес

3-годишното момченце, което увисна от тераса на 8-ия етаж на блок в Ямбол, ще бъде настанено днес в приемно семейство в Ракитово заедно с по-малката си сестра.

Двете деца ще бъдат събрани заедно, след като се наложи две седмици да бъдат отглеждани самостоятелно в различни приемни семейства.

„Децата все още не са настанени в приемно семейство на територията на Дирекция "Социално подпомагане"-Ракитово. Очакваме това да се случи по-късно днес", коментира Искра Чукалова, началник на отдел "Закрила на детето" към ДСП – Ракитово пред bTV.

"Искаме да благодарим на това приемно семейство, което за пореден път така бързо, адекватно и с готовност отвори вратите си да приеме тези две прекрасни деца в своето семейство", посочи тя.

"Настаняването в приемно семейство е в най-добрия интерес на децата. Приемното семейство има нагласата и мотивацията да поеме и полага грижи за двете деца, като им осигури сигурност, обич и спокойствие. Приемните родители имат необходимия опит, полагали са грижи за шест деца, както и за близнаци. Имат необходимите условия и ще полагат качествена грижа. Осигурени са необходимите битови условия и съответно ще бъде осигурена и необходимата емоционална подкрепа за децата", коментира Венера Ипчева, социален работник към областния екип по приемна грижа.

„Оттук нататък работата на отдел „Закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане"-Ракитово ще продължи в партньорство с колегите от ДСП-Ямбол. Заедно ще планираме дейности, които ще заложим в плана за действие, краткосрочни цели, които да доведат до отпадане на риска за децата. Към тези дейности се включват и план за работа с родителите, възможност за провеждане на срещи с децата, работа със социални услуги. Разбира се, ние ще окажем необходимата подкрепа, от която има нужда семейството", коментира Искра Чукалова.