Специализирана полицейска операция е в ход в Русе

Специализирана полицейска операция, насочена срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, тече на територията на област Русе. Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност.

Както и при предходната акция през миналата седмица, когато бяха арестувани 13 души, в дейностите участват екипи от всички структури на Областната дирекция на МВР.

В следобедните часове на деня се очаква да бъдат оповестени първите междинни резултати от операцията, отбеляза още Малчева.