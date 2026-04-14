ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22657372 www.24chasa.bg

Откриха труп на мъж пред жилищен блок в Кърджали

Ненко Станев

[email protected]

1296
Криминалисти са извършили оглед на мястото на произшествието, но не са открили следи от извършено престъпление. Снимка: Архив

Труп на мъж беше открит пред жилищен блок в кърджалийския квартал "Възрожденци". Сигналът  е подаден от живеещи в блока около 6 часа на 13 април, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали. Пристигналият полицейски екип установил, че тялото е на 46-годишен мъж, който живее в блока.

Извършен е оглед от дежурна оперативна група на РУ-Кърджали. Няма данни за насилствена смърт. Вероятно става въпрос за инцидент или за самоубийство.

Трупът е транспортиран за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Образувано е досъдебно производство. 

