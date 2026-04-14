Откриха труп на мъж пред жилищен блок в Кърджали

Труп на мъж беше открит пред жилищен блок в кърджалийския квартал "Възрожденци". Сигналът е подаден от живеещи в блока около 6 часа на 13 април, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали. Пристигналият полицейски екип установил, че тялото е на 46-годишен мъж, който живее в блока.

Извършен е оглед от дежурна оперативна група на РУ-Кърджали. Няма данни за насилствена смърт. Вероятно става въпрос за инцидент или за самоубийство.

Трупът е транспортиран за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Образувано е досъдебно производство.