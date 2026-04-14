Обвиниха бащата на загиналото бебе при катастрофата на пътя Смолян- Девин

Окръжната прокуратура в Смолян внесе обвинителен акт срещу бащата на загиналото при катастрофа 9-месечно бебе на пътя Смолян- Девин. Детето е било в автомобил, управляван от 38-годишния му баща. В колата на 19-ти април м.г. са пътували още майката и другото дете на семейството- момиче на 3 години.

Бебето е получило травми при преобръщането на автомобила по таван. То е било транспортирано по спешност в смолянската болница, като е било предвидено прехвърлянето му с медицински хеликоптер до специализирана клиника в Пловдив.

По данни от разследването бебето е било в обезопасително столче. Автомобилът се е качил върху мантинелата и е паднал по таван във водостока.

Според прокуратурата бащата е причинил катастрофата по непредпазливост. Той не е контролирал непрекъснато управляваното от него моторно превозно средство, не е следил внимателно, непрекъснато и всеобхватно пътя, обстановката и движението на автомобила. Отклонил е вниманието си и не се е концентрирал в достатъчна степен върху управлението, с което е нарушил разпоредбите на Закона за движението по пътищата.

Предстои делото да бъде разгледано днес в Окръжния съд в Смолян.