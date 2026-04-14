Нагледахме се, наслушахме се на продавачи на илюзии и на архитекти на въздушни кули. Това пише във фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето какво още добави той:

Затова сега най-важното е с подкрепата на избирателите държавата да се върне към отговорната политика и ясните решения. Само ГЕРБ-СДС може да предложи това, което хората искат от политиците си – ред, работа, растеж!

И в Ловеч имаме какво да покажем. Достатъчно е само да се огледаме наоколо и да видим случилото се във времето, когато ГЕРБ-СДС управляваше.

Видна е и липсата на резултати през последните две години и половина заради слабата местна власт, която не умее да оползотвори за общината инвестициите, осигурени от централната власт.

И това е голямата й разлика с останалите общини в област Ловеч, които енергично и с компетенцията на ефективни администрации облагородяват населените места благодарение на предоставените от държавната инвестиционна програма възможности. С активната работа на местната власт от ГЕРБ-СДС, в Ловеч бяха санирани над 30 жилищни блока с повече от 1100 домакинства, обновени бяха училища, детски градини и ясли, административни сгради и стопански обекти, изградени бяха детски и спортни площадки и се създаде по-добра среда за живот.

Ремонтирани бяха пътните отсечки, служещи за вход в областния център от Троян, Плевен, Севлиево и с. Изворче. Беше направен основен ремонт на околовръстния път на града, вкл. и на тунела.

Рехабилитирана беше централната градска част, площад „Тодор Кирков", Младежкият дом, транспортният мост в кв. „Вароша", околовръстният път на Ловеч.

Направени бяха инвестиции във ВиК инфраструктурата и уличната мрежа, изгради се ново крило на Езиковата гимназия, започна основният ремонт на Драматичния театър.

Подкрепихме финансово изграждането на новата катедрала в Ловеч, осигурихме сграда и финансиране за ремонта на първото частно училище у нас под егидата на Българската православна църква, съдействахме за субсидия от правителството за ремонт на най-стария храм в Ловеч "Успение Богородично".

При правителството „Желязков" спасихме санирането по ПВУ, за да може сега още жилищни блокове в Ловеч и в други градове да станат енергоефективни.

Мога да изброявам още и още. Силата на ГЕРБ-СДС е в направеното. Искаме доверието Ви отново, за да продължим да превръщаме възможностите в реални резултати – за Ловеч, за хората и най-вече за децата ни.

Когато продаването на илюзии се превърне в норма, отстояването на истината и справедливостта е задължително.