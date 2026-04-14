Двама се биха на улица в Брезник, единият е в болница

Скандал и побой разследват криминалисти от РУ – Брезник, съобщиха от ОД на МВР - Перник.

На 12 април в районното управление е подаден сигнал, че на ул. „Г. Бунджулов" на земята лежи мъж с рана на главата. Пристигналите на място полицейски служители установили, че малко преди сигнала е възникнал скандал пред кафе-аперитив между 19-годишен младеж от град Брезник и 45-годишен мъж от областния град. При спора между двамата по-младият ударил опонента си с ръка в областта на главата. Последвал преглед в болнично заведение, където медиците констатирали хематом на главата и загуба на съзнание. Оставен е за лечение без опасност за живота.

Деветнадесетгодишният е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.