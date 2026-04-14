ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22657780 www.24chasa.bg

Концерт в Русе отбелязва 100 години от основаването на Българския хоров съюз

Хоров концерт, посветен на 100-годишнината от създаването на Българския хоров концерт, ще се състои на 25 април от 18 часа в зала „Филхармония". Събитието, което се организира от Община Русе и Общинския младежки дом, е част от Националната инициатива „България пее" 2026.
Участие ще вземат Народният хор при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" с диригент Диян Иванов, Хор „Св. Георги Победоносец" при Общинския младежки дом с диригент Мина Влайкова, Хорът на учителките от Добрич с диригенти Маргарита Русева-Ганева и Габриела Писанова и Академичният хор „Sexaginta prista-Bulgaria" при Русенския университет с диригент Албена Андреева.
Публиката ще може да чуе изпълнения и на автентични народни песни. Входът за концерта е свободен.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

