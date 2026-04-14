Откриха 53 чувала с 660 кг канабис в гора край Бобов дол

Тони Маскръчка

Чувалите с канабис. СНИМКИ: Йордан Мицикулев

Откриха 53 чувала с 660 кг канабис в гора край Бобов дол, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. В събота, след получена оперативна информация за изхвърлено голямо количество канабис на импровизирано сметище на територията на община Бобов дол, служители на Районното управление са предприели незабавни действия.

В землището на с. Голема Фуча, в района на гориста местност, служителите са открили 53 полиетиленови чувала, съдържащи стъбла с листа и съцветия – канабис, видът е установен с полеви наркотест. Откритото количество е 660 кг.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, работата продължава под надзора на прокуратурата.

