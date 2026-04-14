Близо 11 хил. долара, списъци с имена и незаконни цигари открити при обиски в Сапарева баня и село

При извършени процесуални действия на два адреса, след получена информация за приготовление за нарушаване на изборното законодателство, служители на РУ Дупница са иззели от жилище в Сапарева баня 10 817 долара и лаптоп. Собственикът на жилището, който е активист на голяма партия, обяснил, че парите са на дъщеря му, която е била на студентска бригада в САЩ.

От търговски обект в с. Блатино пък са иззети списък с имена и 3 стека цигари без български акцизен бандерол. Бързи полицейски производства са образувани по случаите, уведомена е прокуратурата.