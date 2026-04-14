34-годишна се блъсна дърво, а след това в кола с пиян шофьор край Златоград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

34-годишна жена се блъсна последователно в дърво и в друг автомобил, шофиран от пиян водач, на пътя Смолян- Златоград.

Жената, движейки се с несъобразена скорост в дясна крива, излиза вляво от пътното платно и се удря в крайпътно дърво. Вследствие на удара автомобилът се завърта и навлиза в насрещната лента за движение, където се сблъсква челно с лек автомобил „Фолксваген Пасат", управляван от 18-годишен водач.

При инцидента е пострадала водачката на лекия автомобил „Хюндай Кона", която е с фрактура на крака, без опасност за живота.

При тест за употреба на алкохол са отчетени 1,79 промила в пробата на водача на лекия автомобил „Фолксваген Пасат". Той е отказал да даде кръвна проба.

По случая е образувано досъдебно производство.