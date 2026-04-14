ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22657962 www.24chasa.bg

Русе отбелязва Деня на българския всеучилищен химн с възстановка и общоградско изпълнение на „Върви, народе възродени“

1136
Утре /15 април/ от 16 ч. на пл. „Княз Александър Батенберг" Русе ще отбележи тържествено Деня на българския всеучилищен химн. Честването, което се провежда за пета поредна година, е посветено на написването на текста на „Върви, народе възродени" от Стоян Михайловски през 1892 г. в крайдунавския град, съобщиха от пресцентъра на общината. Тазгодишният празник е особено специален, тъй като се навършват 170 г. от рождението на видния писател, общественик и учител в Русенската мъжка гимназия.

Програмата ще започне с „жива картина", подготвена от Дружество „Традиция" – клон Русе. Възстановката ще пренесе публиката в епохата на Възраждането, за да проследи символичната среща между автора Стоян Михайловски и композитора Панайот Пипков. В духа на приемствеността в честването ще се включат и ученици от Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак", които ще представят пълния текст на „Химна на Кирил и Методий".

Към празничната програма ще се присъедини и Вокална група „Ботевски звезди" от СУ „Христо Ботев" с ръководител Наталия Константинова. Техните изпълнения ще огласят площада пред училището, което е пряк наследник на гимназията, в която е преподавал самият Михайловски. Паралелно с това Детски театрален състав „Сладурите" към Общинския детски център за култура и изкуство ще представи драматизации на емблематични басни, припомняйки на присъстващите острото перо и непреходната мъдрост на сатирика.

Кулминацията на празника ще обедини всички присъстващи в общо изпълнение на Всеучилищния химн. Под съпровода на Детски хор „Дунавски вълни" с диригент Весела Тодорова на площада ще прозвучат вдъхновяващите ноти на Панайот Пипков. За да се превърне събитието в истински споделен празник, текстът на химна ще бъде раздаден на публиката, така че всеки гражданин да може да се включи в хо́рa в прослава на българската просвета.
Община Русе кани всички жители и гости на града да отдадат почит към един от най-светлите символи на националната ни идентичност, създаден в сърцето на Русе.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

