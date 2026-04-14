Борисов в Пловдив: Голяма беля ще стане, не плащат на общините (Снимки, видео)

Ние правим и показваме, другите кусури намират, заяви той на новия плувен комплекс "Младост"

Компромиси няма да правим повече, можем да изчакаме, ако не сме първа сила, но да се надяваме, че хората са мъдри и няма да се поддадат на клишета им, заяви лидерът на ГЕРБ

"Показвайте само новите ни обекти! Можем непрекъснато да представяме какво сме направили за последните години в Пловдив - едно, две, три, четири. Ние показваме, другите само гледат и намират кусури".

Тази препоръка към кмета на Пловдив Костадин Димитров отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението му на новия плувен комплекс "Младост". 50-метровият басейн е с олимпийски размери, иноксово покритие, модерно озвучаване и над 1000 места. Беше открит м.г. Борисов завари тренировка на плувци.

"Загубих ума и дума", каза той, наблюдавайки спортистите. "Това е поредното ни бижу. На него могат да се провеждат световни и европейски първенства", добави кметът Костадин Димитров.

"Данче, виж какви работи стават в Пловдив", обърна се Борисов към Йорданка Фандъкова. И добави, че за съжаление в София няма какво ново да покажат, тъй като за последните две години и половина нищо не е направило тамошното общинско ръководство. "Довършват нашите обекти", допълни Борисов. И се възмути, че в София кофите преливали, а репортажи за това нямало. "А видяхте ли в Пловдив колко е чисто и поддържано", попита го Фандъкова. Бойко Борисов, кметът на Пловдив Костадин Димитров и кандидатката за депутат проф. Даниела Дженева. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Обяснявайте какво правите, показвайте и добавяйте: Най-ниските данъци, икономика, растеж", продължи лидерът на ГЕРБ с напътствията.

Той обясни, че нищо не ги задължава да правят повече компромиси. "Нека се изложат - глас народен, глас божий. Можем да изчакаме, ако не сме първа сила. Другите само хейтят. Като дойдат в Пловдив, къде ходят", попита той кмета.

По главната улица, отвърна Костадин Димитров.

И там ни плюят, нали, допълни Борисов.

По думите му опонентите само клишета ползвали по време на кампанията - обещавали вдигане на доходи, но не казвали как ще вържат бюджета. "Голяма беля ще стане, като не плащат на общините. Изпуснаха нещата с високите цени на горивата. Фирмите ще искат индексации. Но да се надяваме, че хората са мъдри и няма да се поддадат. Господ с нас и ние след него", отсече Борисов.

В това време плувци, които излязоха от басейна, поискаха да се снимат с него. "Не навън, ще настинат, те са голи", рече лидерът на ГЕРБ и влезе в плувния комплекс отново, за да се фотографират с него.

При пристигането си в Пловдив Борисов беше посрещнат и от зам.-кметът и олимпийски шампион Николай Бухалов, както и от Петър Зехтински и шефа на общинския съвет Атанас Узунов.