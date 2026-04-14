Борисов в Пловдив: Голяма беля ще стане, не плащат на общините (Снимки, видео)

- Ние правим и показваме, другите кусури намират, заяви той на новия плувен комплекс "Младост"
- Компромиси няма да правим повече, можем да изчакаме, ако не сме първа сила, но да се надяваме, че хората са мъдри и няма да се поддадат на клишета им, заяви лидерът на ГЕРБ
"Показвайте само новите ни обекти! Можем непрекъснато да представяме какво сме направили за последните години в Пловдив - едно, две, три, четири. Ние показваме, другите само гледат и намират кусури".
Тази препоръка към кмета на Пловдив Костадин Димитров отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението му на новия плувен комплекс "Младост". 50-метровият басейн е с олимпийски размери, иноксово покритие, модерно озвучаване и над 1000 места. Беше открит м.г. Борисов завари тренировка на плувци.
"Загубих ума и дума", каза той, наблюдавайки спортистите. "Това е поредното ни бижу. На него могат да се провеждат световни и европейски първенства", добави кметът Костадин Димитров.
"Данче, виж какви работи стават в Пловдив", обърна се Борисов към Йорданка Фандъкова. И добави, че за съжаление в София няма какво ново да покажат, тъй като за последните две години и половина нищо не е направило тамошното общинско ръководство. "Довършват нашите обекти", допълни Борисов. И се възмути, че в София кофите преливали, а репортажи за това нямало. "А видяхте ли в Пловдив колко е чисто и поддържано", попита го Фандъкова.
"Обяснявайте какво правите, показвайте и добавяйте: Най-ниските данъци, икономика, растеж", продължи лидерът на ГЕРБ с напътствията.
Той обясни, че нищо не ги задължава да правят повече компромиси. "Нека се изложат - глас народен, глас божий. Можем да изчакаме, ако не сме първа сила. Другите само хейтят. Като дойдат в Пловдив, къде ходят", попита той кмета.
По главната улица, отвърна Костадин Димитров.
И там ни плюят, нали, допълни Борисов.
По думите му опонентите само клишета ползвали по време на кампанията - обещавали вдигане на доходи, но не казвали как ще вържат бюджета. "Голяма беля ще стане, като не плащат на общините. Изпуснаха нещата с високите цени на горивата. Фирмите ще искат индексации. Но да се надяваме, че хората са мъдри и няма да се поддадат. Господ с нас и ние след него", отсече Борисов.
В това време плувци, които излязоха от басейна, поискаха да се снимат с него. "Не навън, ще настинат, те са голи", рече лидерът на ГЕРБ и влезе в плувния комплекс отново, за да се фотографират с него.
При пристигането си в Пловдив Борисов беше посрещнат и от зам.-кметът и олимпийски шампион Николай Бухалов, както и от Петър Зехтински и шефа на общинския съвет Атанас Узунов.