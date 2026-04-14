Младежи на 17 и 18 издърпаха от ръцете на пловдивчанка телефона й

Две момчета са били задържани непосредствено след извършен грабеж в Пловдив, съобщават от полицията. Около 21,30 ч. в четвъртък помощта на служителите от Четвърто РУ потърсила пловдивчанка, от чиито ръце насила бил издърпан мобилен телефон на ул. „Стойчо Мушанов". При организираните спешни издирвателни действия криминалистите заловили двама свои познайници, на 18 и 17 години. Намерена и иззета е и отнетата чужда вещ. По случая е образувано бързо производство.