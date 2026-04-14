Нужна е модерна пенсионна система, а с промените във втория стълб направихме първата крачка. С тях средният размер на втората пенсия ще се повиши от 492 евро на 763 евро, казва водачът на листат на ГЕРБ-СДС в Добрич Деница Сачева

Социалните разходи растат до почти 15,5 млрд. евро, населението застарява, има 1 млн. безработни – нужна е нов тип политика, която да създава възможности, а не само да компенсира рисковете

Автоматичното вдигане на заплатите на хартия, води до автоматично вдигане на цените

Центровете за здравно-социални услуги трябва да се прегледат и част от тях да се превърнат в болници за долекуване, рехабилитация, здравно-социални услуги

Добруджа няма доказани залежи на шистов газ и мораториумът за добив на шистов газ е в сила

За осми път сме на избори, но по-важното число обаче е половин милиард евро, защото толкова струват те. Това е число, което трябва да ни стресне, защото демокрацията се превръща в инструмент за отмъщение, а не в инструмент, който да носи развитие на обществото

ГЕРБ винаги е готова за коалиция. Ние сме партията, която е правила най-много и може би сме единствените, които разбираме, че политиката е, за да изгражда мнозинства и да обединява

Най-големият компромис, който съм правила, е да не се откажа от политиката. Виктор ме учи на търпение, но и да отсявам зърното от плявата

– Г-жо Сачева, отиваме на осми избори за 5 години. Какво трябва да се направи, за да се излъчи стабилен кабинет и да слезем от изборната въртележка? ГЕРБ готов ли е да участва в коалиция и виждате ли потенциални партньори?

– Така е, за осми път сме на избори, по-важното число обаче е 1 млрд. лв. Или половин милиард евро, защото толкова струват всички избори дотук

. Това е число, което трябва да ни стресне и да ни събуди, защото демокрацията в момента се превръща в инструмент за отмъщение, а не в инструмент, който да носи развитие на обществото. Изборите дават посоката, а хората няколко пъти вече я показаха. И тя е ясно евроатлантическа, защото всички партии, които защитават тези геополитически интереси на България, независимо колко са те на брой, винаги взимат подчертан превес. Така че посоката е ясна. Това, че може да има политически субекти, които правят нещо, което може да не се харесва или може да не е правилно в определен период от време, би могло да бъде коригирано чрез протести, чрез разговори, чрез преговори със синдикати, гражданско общество, работодателски организации, но не и да се иска всеки път оставка и всеки път да започваме отначало. Това е – представете си, ако вие имате един електрически уред вкъщи и непрекъснато натискате бутона „рестарт" - шансът той в един момент просто да „сдаде багажа" е доста голям, така че ГЕРБ винаги е готов да направи коалиция. Ние сме всъщност партията, която е правила най-много коалиции и бих казала, че може би сме единствените, които разбираме, че политиката е да изгражда мнозинства и да обединяваш, а не да изграждаш своята идентичност на базата на това кого мразиш.

– Отдавна сте в политиката, какво успяхте да свършите и за какво не ви стигна времето?

– Много неща се случиха във времето, в което се занимавам с политика. Може би би било твърде помпозно да изброявам абсолютно всичко, защото моята биография в последните 10 г. е публична. По-скоро наистина бих се фокусирала върху това, което не успяхме да завършим в рамките на това Народно събрание. На първо място, това е пътната карта за пенсионната реформа. Все повече говорим, че имаме почти двоен брой хора, които се пенсионират от тези, които влизат на пазара на труда. Говорим и за нарастващата необходимост от финансова устойчивост на пенсионната система.

Хората искат все по-високи и по-високи пенсии, а същевременно се плащат осигуровки върху все по-ниски заплати, защото голяма част от хората не плащат осигуровки върху реалните си възнаграждения. Това са тенденции, които не могат да бъдат обърнати за един ден, затова е нужна тази пътна карта, защото тя трябва да очертае конкретни стъпки, които държавата трябва да следва в един дългогодишен период. Ако започнем днес, ефектът ще се види след 5–7 години и затова закъсняваме. Грешно е да го отлагаме.

Другото, което е изключително важно, това е стратегията за човешки ресурси в сектора на благополучието, бих го нарекла аз, защото непрекъснато говорим за това, че проблемите не са нито само социални, нито само здравни, нито само образователни. В образованието добрите резултати се постигат в синхрон със социалната система. Същото важи, разбира се, и за здравеопазването, защото тогава, когато имаме добре работещи заедно здравен и социален сектор, тогава получаваме и най-добра грижа за хората, които имат нужда от долекуване, от рехабилитация, от грижа в домовете за възрастни хора. Така че тези три системи – здравеопазване, образование и социална система – трябва да се развиват заедно по отношение на хората и по отношение на приоритетите, що се отнася до образование, обучение, стипендии, кариерно развитие, кариерно планиране. Това са също професии на бъдещето по същия начин, както и другите професии на технологиите.

Затова все не стига времето – т.е. за дългосрочните проекти, за тези, които изискват обща и по-дългосрочна визия. Времето винаги не достига, защото ние сме непрекъснато в предизборна кампания, а в предизборна кампания хората искат нещо, което е бързо, лесно, става от днес за утре, а това е най-големият капан, защото бързите и лесни решения водят в дългосрочен план до по-грешни решения.

– В последните дни на парламента успяхте да приемете промените в КСО за въвеждането на мултифондовете. Ще доведат ли те до така желаните по-високи пенсии?

– Тази тема се дискутира от 2005 г. Да, актюерските разчети и симулационните модели, които са правени от Комисията по финансов надзор, показват много ясно, че ако сега средната пенсия, която се получава от втория стълб, е 493 евро, а вследствие на тези промени, тя може да достигне до 760 евро, така че почти двойно би могло да бъде увеличението. Но тук въпросът е друг - в модела. Не можем да сме по-богати, ако държавата просто ни дава повече пари. Но можем да бъдем по-богати, ако сме по-финансово грамотни, предприемчиви, инвестираме парите и спестяванията си, защото всичко, което спестяваме, трябва да работи за нас.

Ние като държава имаме този проблем, който много ясно изкристализира при приемането ни в еврозоната. В банковата система има 90 милиарда спестявания на българските граждани и фирми, които всъщност не работят за тях на практика. Трябва да направим именно това – да увеличаваме финансовата грамотност и да развиваме капиталовите пазари. Промените, които приехме, ще имат пряко отражение и върху икономиката на България, както и върху големите инфраструктурни проекти, защото ние непрекъснато говорим за това, че трябва да има инвестиции в магистрали, в пътна инфраструктура, в дигитална свързаност, в енергийна инфраструктура и това са проекти, които изискват много средства.

В пенсионните фондове са парите на 5 милиона българи, които са общо около 16 милиарда евро. Те могат да работят директно за тях и съответно да се инвестират, от една страна, от друга страна да носят икономически растеж и от трета страна да дават и по-висока доходност на тези спестявания, защото е изключително важно да подчертаваме винаги, че парите във втория стълб се унаследяват. Това означава, че колкото повече пари има там, толкова повече пари ще има и съответно разполагаеми в самите семейства

– Достатъчно финансово грамотни ли са българите?

– Темата за финансовата грамотност също е стара колкото държавната администрация, защото ние непрекъснато говорим за това. Има стратегия, има някои спорадични инициативи, които се появяват в образователната система, но е огромна нуждата да има финансово образование. То донякъде не се и развиваше може би защото няма достатъчно добре развит вид капиталов пазар и оттам хората и не търсят точно този тип знания. Но аз съм сигурна, че в рамките на следващите три до пет години ще имаме сериозно развитие именно в тази област, защото нека да си даваме ясна сметка, че всъщност поколенията се сменят. Ако моята баба е била пенсионер, който наистина е разчитал единствено и само на своята пенсия от НОИ, то при мен ще е различно. Аз ще се пенсионирам през 2037 г. и към този момент ще имам и спестявания във втория пенсионен стълб. Начинът, по който ще ги инвестирам днес, ще е ключов за това как ще мога да ги използвам след 10 г.

– През последните години минималната заплата се обвързва със средната, въведен бе автоматизъм и за част от тези в държавния сектор. Каква трябва да е политиката по доходите, за да спре ударното увеличение само за някои сектори?

– Категорично трябва да се спре с автоматичното вдигане на заплатите и категорично това не е правилната политика. Между другото, когато се приемаше формулата за минималната заплата, с Делян Добрев и Кирил Ананиев внесохме подобрения в тези текстове, но натискът беше огромен да се приеме именно този текст и по този начин – минималната да е 50% от средната заплата. Тогава имаше и протести на синдикатите и Асен Василев беше просто неукротим и неудържим в своето желание да направи именно това. И това се случи, но защо е неправилно? Защото това е увеличение на хартия. Това не е изработено увеличение. Има ли го, няма ли го това увеличение, изработено ли е – това никой не знае. Автоматичното вдигане на заплатите води до автоматично вдигане на цените. Т.е. това е директно помпане на инфлацията, защото цената на труда е елемент от цената на всяка стока и услуга и това трябва също непрекъснато да се повтаря, защото то явно не е елемент от масовата грамотност. Няма стока в България, в която да не е калкулирана и цена на труда. И колкото по-високи са заплатите, толкова по-високи са съответно и цените. Заплатите категорично трябва да растат, но на база на производителност, положени усилия, опит, знания, на образование. Това трябва да стимулираме ние, като даваме по-високи заплати, а не просто механично да ги вдигаме на хартия, защото иначе се получава абсолютна инфлация. Това реално е пирамида, която е организирана, защото ние получаваме непрекъснато увеличение – колкото се увеличава минималната, толкова се увеличава и средната. Щом се увеличи средната, пак се увеличава минималната. И то всъщност тези пари ги няма, но ние непрекъснато се радваме на някакво хартиено увеличение на заплатата. Това трябва да прекъсне. Трябва да се намери механизъм и начин синдикати, работодатели и държава отново да седнат на масата и да намерят точната формула, която да отчита регионални различия, да отчита образование, производителност на труда, сектори и по този начин да се формира минималната работна заплата.

Да, по-труден е този процес, но пък съгласете се, че то ако всичко можеше така да се изчислява само по 50, по 10 или по 20%, то тогава защо въобще ни е тристранният диалог и защо изобщо има синдикати и работодатели?

– Макар и с кратък живот, последното Народно събрание закри „стаите на ужасите" в страната, в които възрастните бяха оставени да умират. Промените в закона гарантират ли, че веднъж завинаги държавата се е справила с този проблем?

– Не, за съжаление промените в закона не гарантират това. Те гарантират, че всеки, който направи подобно нещо, ще бъде преследван с цялата строгост на закона и включително го грози затвор. Т.е. ние гарантирахме, че злоупотребата с човешкото достойнство ще бъде категорично и безапелационно наказана.

Но проблемът не е решен поради един много прост факт, а именно това е, че има много голяма листа на чакащите, има много голямо търсене именно на точно този тип услуги, а държавата все още не е организирала достатъчно адекватно тяхното предоставяне. Както от гледна точка на конкретен брой услуги, така и от гледна точка на хора, на персонал, който да работи в тях. Имаше много и различни идеи. Аз съм привърженик да се направи преглед на лечебните заведения в страната, които са с по-ниска степен на използваемост и не са достатъчно ефективни, и в тях да се намери механизъм и начин да се създадат по бърза писта центрове за здравно-социални услуги. Така те ще могат да служат и като болници за долекуване, рехабилитация, включително в това число и като предоставящи здравно-социални услуги за хора, които имат нужда. Но за целта отново трябва да имаме адекватна държава, адекватно управление, много добро разбиране и синхронна работа между социалното и здравното министерство, бърз анализ на данните къде какви са нуждите, какво се случва и съответно къде има такива лечебни заведения, къде има персонал, който може да бъде бързо обучен, така че да може да извършва тези дейности, и да се търси начин тази голяма пропаст между хората, които чакат и имат нужда, и между липсата на такива услуги да се затваря, защото само така ние ще пресечем завинаги подобен тип нехуманно отношение. Грубо казано, докато има нужда, на която държавата няма адекватен отговор, това създава предпоставка някой да се изкуши и да продължава да върши подобни недостойни неща.

– У нас има почти 200 хил. младежи, които нито учат, нито работят. Те трябваше да се издирят и да се събере информация от различните институции, но заради честата смяна на правителствата и това зацикли.

– Така е, но аз не съм се отказала, че рано или късно ще видим тази база данни, защото тук аз съм далеч от мисълта, че тези хора реално не работят. А смятам, че голяма част от тях всъщност са заети – дали в сивата икономика, дали в т.нар. платформена икономика, където също има големи празнини от гледна точка на законодателство по отношение на договори, на плащане на осигуровки и т.н. Вярвам, че рано или късно ние ще видим тази база данни. Последно имаше трудности, свързани с ГРАО, които също бяха изчистени чисто законодателно и вече институциите могат да си говорят помежду си.Непрекъснато говорим за изкуствен интелект и анализ на данни. Министерството на труда и социалната политика е шапката на огромни по обем и количество бази данни и не използва тези възможности достатъчно добре, за да може да анализира, да прогнозира, да планира и да прави съвсем съвременни, адекватни и модерни политики. И това е една тема, свързана с дигитализацията именно на това министерство, където трябва да бъде инвестирано достатъчно много, както по отношение на средства за такъв тип информационни системи и анализи, базирани на изкуствен интелект, така и по отношение на човешки ресурси в рамките на системата. Социалните разходи растат до близо 15,5 млрд. евро годишно, което е 1/3 от държавния бюджет, и ние трябва да знаем много ясно къде отиват тези пари и дали те са насочени правилно и по най-ефективния възможен начин.

– Какви мерки може да се вземат, за да се спре практиката „заплата в плик", защото сивата икономика у нас е почти 30%?

– Чрез контрол, анализи и проверки, но трябва да има комбинация между моркова и тоягата. Хората трябва да виждат какъв е смисълът от това да получават възнаграждението си официално, защото една от причините това нещо да не се случва е на първо място недоверието в институциите. Хората не искат да плащат осигуровки, защото предпочитат да имат разполагаем доход. Сега мислят, че ако им се наложи лечение, могат да отидат и накуп да си платят определена сума и съответно да получат лечението.Друг огромен проблем е хазартната зависимост. Третият проблем са бързите кредити, защото страшно много хора имат различни видове кредити, където пак опираме, между другото, до финансовата грамотност. Така че трябва да се направи наистина едно много сериозно задълбочено проучване на практиките, свързани със сивата икономика. Между другото АИКБ и КНСБ имат такива проучвания. Има подготвени законодателни текстове, които също чакат, за да бъдат разгледани и да се прецени кога и в какъв момент те могат да получат политическа подкрепа, за да бъдат приети. Но борбата със сивата икономика не е за да има държавата повече пари. Тя е борба за това хората, когато работят, не просто да работят за днешния ден, но и за утрешния, защото без реални осигуровки, без реална защита за рисковете, които могат да настъпят в един по-късен етап от техния живот, те няма да могат да се справят.

А общата солидарност не може да бъде панацея, защото аз току-що ви казах, че при 110 000 души пенсионери влизат на пазара на труда 50 000. Така че не можем да разчитаме цял живот единствено и само на общата солидарност, а трябва вече да започнем да разчитаме и на личната отговорност.

– А трябва ли да има нови промени в Кодекса на труда, който да бъде по-гъвкав, защото изкуственият интелект все повече е в нашето ежедневие?

– Категорично. Ние правим всички възможни кръпки, които са ни по силите в рамките на тези много къси парламенти – да сложим и различни малки промени в Кодекса на труда, но има нужда от наистина цялостна ревизия поне на текстовете, които са свързани с условията на труд, с възнагражденията, работното време, защото натискът върху съчетанието на личния и професионалния живот ще става все по-голям. Технологиите дават на хората повече време и повече пари и хората все повече искат да правят други неща. Неслучайно има световен бум на туризма, на пътуванията. Между другото именно желанието на хората да имат повече време за себе си и за личния си живот влияе дори и на изборите. Ние провеждаме изборите в училищата и понеделник обикновено е неучебен ден и за много хора изборите се оказват добра възможност за дълъг уикенд и те просто пътуват и не гласуват . Ние трябва да си даваме сметка за съвременната народопсихология и за това от какво се интересуват, за да бъдем адекватни на нуждите им.

Разговорите между политиците вече са тотално демоде, защото си говорим за неща, от които хората масово не се интересуват. Ние говорим за неща, които може би интересуват нашите твърди електорати, но това, което е част от ежедневието на хората, сякаш остава незасегнато от политическия дневен ред. Така че категорично трябва да мислим по всички тези теми и въпроси, особено що се отнася до регулациите, свързани с изкуствения интелект, защото ние не си даваме сметка – говорим за изкуствения интелект малко така твърде общо и твърде генерално, но например в изкуствения интелект има и много важни теми като например лични данни, защита на личните данни. Все повече и повече компании правят подбор на персонала на база на различни инструментариуми, които съдържат изкуствен интелект. Прави се също оценка на производителността на хората в една компания – пак отново се използват различни елементи на изкуствения интелект. Много професии се трансформират заради изкуствения интелект и т.н., и т.н.. И ние някак си говорим за тези неща само под формата на изречения, но никога под формата на конкретни политики, а това категорично трябва да се промени.

– Отново сте водач на листата на ГЕРБ-СДС в Добрич. Как се промени районът и какво ще може да се направи, за да стане той по-привлекателен за младите семейства?

– Откакто съм областен координатор на ГЕРБ в Добрич, се случиха редица промени, но трябва още много работа за пътната инфраструктура, която продължава да бъде един от много важните и големи проблеми за цялата област. Друг проблем е водата и всички инвестиции, които са свързани с водоснабдяването. Това са проекти, които изискваха дълъг период от време, за да бъдат планирани, за да могат да бъдат осигурени средства. Част от пътната инфраструктура, която беше планирана и за която говорихме още през 2021 г., вече е налична и е ремонтирана. Четирилентовият скоростен път между Добрич и Варна в момента е в процес на работа по отношение на документация и предварителни проучвания.

А що се отнася до каузите, по които лично аз съм работила, бих казала, че за мен най-важен е медицинският филиал, който вече получи акредитация, и Бургаският университет за първи път ще има свой филиал за медицински сестри. Надявам се от началото на тази учебна година да бъде приет и първият випуск. И, разбира се, индустриалната зона на Добрич. Без индустриална зона Добрич щеше да остане затворен между Шумен и Варна, които имат вече свои индустриални зони, и това щеше да го обрече. А наличието на индустриална зона ще даде възможност именно за повече работни места, оттам и за повече живот.

– Политическите ви опоненти заговориха за отравяне на Добруджа и сглобка за добив на шистов газ. Има ли защо да се тревожат хората? Предстоят ли сондажи или политическа заигравка със страховете им?

– Първо, в Добруджа няма доказани залежи на шистов газ. В Добруджа има доказани залежи на конвенционален газ, който е в обем може би от около 15 милиарда, и по тази тема редовно се говори в двете крайности. В рамките на настоящата ситуация не можем да си позволим да не говорим по теми, свързани с енергийна независимост, не можем да не говорим за възможности за по-ниска цена на електроенергия и оттам за повече инвестиции, но тези разговори трябва да стават разумно, трябва да стават експертно, трябва да се правят от хора, които имат съответните аргументи. Нищо не може да бъде правено без участието на хората в Добруджа, без тяхното мнение, без тяхното съгласие и без да бъдат обяснени какви са конкретните ползи, които те биха имали.

А политиката не трябва да избира между природа и между икономика, а трябва да търси баланса между двете. И когато говорим за Добруджа, знаете, че хората са изключително чувствителни както към земята, така и към водата, както казах преди няколко отговора в това интервю. Така че няма причина в момента хората в Добруджа да се страхуват или да се притесняват. Няма все още политически консенсус за това да бъде разглеждан мораториумът. Мораториумът от 2012 г. е действащ. По тази тема не трябва да говорят политиците, а експертите. И нека хората на Добруджа да решат какво и как да се прави по отношение на добива на конвенционален газ.

- Сега ще ви задам няколко лични въпроса. Кой е най-трудният компромис, който сте правили като политик?

– Да не се откажа от политиката. Защото понякога наистина е много трудно да продължиш и изисква наистина много, много сериозни усилия да намериш смисъла и да вървиш напред.

– Какво може да ви изкара от релси – популизмът, откровената лъжа, лични нападки или политическото лицемерие? Кое дразни повече?

– Липсата на емпатия. Това ме дразни най-много, защото то създава всички останали неща, които вие изброихте във въпроса.

– Колко е важно за политика да е харесван?

– На мен не ми е важно. Нужно е, защото харесването е гориво, но ако искаш да свършиш работа, харесването не трябва да те блазни, а нехаресването не трябва да те плаши.

– Колко бързо властта променя човека?

– Не смятам, че властта променя човека. Смятам, че властта разкрива човека. Тя мащабира това, което човекът притежава.

– Има ли семейно правило, което не нарушавате, независимо колко труден е бил денят ви?

– Опитвам се, доколкото ми е възможно, всяка вечер, когато сме вкъщи, да говорим с Виктор за това как е минал денят на всеки един от нас и да гледаме по нещо заедно.

– Помагате ли му в уроците?

– Да, нередовно, трябва да призная, но например снощи говорихме за водите на Африка.

– На какво ви учи Виктор?

– Като всяко едно дете – на търпение, но най-вече ме научи на това да отсявам зърното от плявата.

– А най-неудобният въпрос, който той ви е задавал, и какво му отговорихте?

– Ами за мен няма неудобни въпроси, защото съм винаги уверена в нещата, които правя. Аз самата си задавам много въпроси в главата си, преди да направя нещо, но най-интересният, предизвикателният въпрос, който той ми е задавал напоследък, беше: „Мамо, как разбираш кога правиш нещо правилно?". И аз му казах, че когато е много трудно и се чудиш кое всъщност е правилното, трябва да избереш това, което е най-благородното. Защото ако останеш човек в момента, в който вземаш решението, дори и да сбъркаш, в крайна сметка в дългосрочен план решението ще е правилно.

– Остава ли ви лично време и как си почивате?

– Не ми остава особено лично време. А последният път, когато се наспах добре, беше на 1 януари и сега съвсем разбираемо чакам 12 април, защото ще е Великден

.За периода 2026 – 2030 г. ГЕРБ-СДС залага осем ключови реформи, които ще превърнат социалната политика в двигател на растеж, а не в механизъм за поддържане на статуквото.