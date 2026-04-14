Масов бой в Асеновград прати трима в болница, други шестима - в ареста

Мъж пък намушкал племенника си с нож в Куклен при роднинска свада

Трима мъже са настанени в болница с порезни рани след масов бой в Асеновград, съобщиха от МВР.

Сигналът постъпил в районното управление в първите минути на вчерашния ден, а насочените натам униформени предприели необходимите действия за прекратяване на физическата саморазправа. Тримата участници, получили различни наранявания с нож, са настанени в болница без опасност за живота. Други шестима са били отведени в полицейския арест за едно денонощие в рамките на образуваното досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.

Междувременно бърза реакция от служителите на реда се наложила и в четвъртък, заради роднинска свада с пострадал в Куклен, съобщават от МВР.

Пристигналият на адреса патрул на Първо районно установил, че при схватката помежду им мъж нанесъл порезна рана с нож на племенника си. След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение, а нападателят – задържан за срок до 24 часа.