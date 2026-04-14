Пиян и дрогиран псува и заплашва две жени на гара в Пловдив, арестуваха го

7 шофьори под въздействие на алкохол и наркотици пък преспали в ареста по празниците

26-годишен бе задържан за грубо нарушение на обществения ред в района на жп гарата в пловдивския квартал "Тракия", съобщиха от полицията.

Около 10 ч. вчера патрул на Пето районно управление реагирал на сигнал от телефон 112 за две жени, които получили обиди и заплахи от непознат младеж във видимо неадекватно състояние. На място бил заловен извършителят на хулиганската проява – на 26 години, под въздействие на алкохол и наркотични вещества. По случая е започната проверка.

Седмина шофьори, хванати да карат под въздействие, пък са пренощували в полицейския арест през поредицата почивни дни. Единият от мъжете е бил под въздействие на наркотични вещества, а останалите шестима – на алкохол над 1,2 промила. Извършителите са били заловени при полицейски проверки на бул. "Христо Ботев" и ул. "Дилянка" в Пловдив, в Карлово, Асеновград, Раковски и село Чалъкови. Срещу всички се водят бързи производства.