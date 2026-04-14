Днес преасфалтират финално кръговите на Марица в Пазарджик

Община Пазарджик информира гражданите, че днес и утре (14.04 и 15.04) предстои финалният етап от ремонтните дейности по двете кръгови кръстовища при моста на р. Марица – едни от най-натоварените пътни възли в града.
Дейностите отново ще се извършват във вечерните часове след 20:00 ч., с цел да се ограничи въздействието върху интензивния трафик. След 21:00 ч. ще бъде въведено и пълно затваряне на движението в участъка, поради което се призовават всички водачи да използват предварително обходни маршрути.
В рамките на този заключителен етап ще бъде положен плътен асфалтобетон с полимерно модифицирани добавки – висококачествена настилка, която се отличава с:
- по-висока устойчивост на натоварване и деформации
- по-добра износоустойчивост във времето
- повишена устойчивост при температурни амплитуди
- по-добро сцепление и безопасност за движението
По време на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като сигнализацията следва да се спазва стриктно.
Община Пазарджик апелира към гражданите за разбиране и търпение в рамките на тези две вечери, в които се реализира финалният етап от ремонта, както и за повишено внимание в района.
Уверяваме, че дейностите са в заключителна фаза и целят дългосрочно подобряване на пътната инфраструктура и безопасността на движение в този ключов за града участък, коментираха от общината.