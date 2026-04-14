Днес преасфалтират финално кръговите на Марица в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Пазарджик информира гражданите, че днес и утре (14.04 и 15.04) предстои финалният етап от ремонтните дейности по двете кръгови кръстовища при моста на р. Марица – едни от най-натоварените пътни възли в града.

Дейностите отново ще се извършват във вечерните часове след 20:00 ч., с цел да се ограничи въздействието върху интензивния трафик. След 21:00 ч. ще бъде въведено и пълно затваряне на движението в участъка, поради което се призовават всички водачи да използват предварително обходни маршрути.

В рамките на този заключителен етап ще бъде положен плътен асфалтобетон с полимерно модифицирани добавки – висококачествена настилка, която се отличава с:

- по-висока устойчивост на натоварване и деформации

- по-добра износоустойчивост във времето

- повишена устойчивост при температурни амплитуди

- по-добро сцепление и безопасност за движението

По време на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като сигнализацията следва да се спазва стриктно.

Община Пазарджик апелира към гражданите за разбиране и търпение в рамките на тези две вечери, в които се реализира финалният етап от ремонта, както и за повишено внимание в района.

Уверяваме, че дейностите са в заключителна фаза и целят дългосрочно подобряване на пътната инфраструктура и безопасността на движение в този ключов за града участък, коментираха от общината.