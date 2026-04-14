Международна конференция за Априлската епопея се провежда в Панагюрище

Международна конференция под надслов "Априлското въстание 1876 г. - път към свобода, парламентаризъм и държавност" се откри днес в Панагюрище.

"Днес е Възкресение, преди 150 години и българският народ тръгна за възкресение и възкръсна от пепелта. След това възкресение, на политическата карта на Европа се появи българската държава като политически субект", каза директорът на Историческия музей – Панагюрище доц. д-р Атанас Шопов при откриването на събитието. Той посочи, че през настоящата 2026 година отбелязваме редица знакови годишнини: "150 години от Априлското въстание, 205 години от рождението на Георги Сава Раковски, 180 години от рождението на Георги Икономов, 180 години от рождението на Найден Дринов, 190 от рождението на свещеника Грую Бански и 175 години от това на Тодор Каблешков". Съдбата отрежда на българския народ богата палитра от символи", заключи доц. Шопов.

"За мен е искрена радост да бъда тук сред вас, защото това събитие е част от честването на годишнината от Априлското въстание. Държа да подчертая, че не трябва да разбираме честванията като празник, а като поклонение пред героизма", обърна се към присъстващите кметът на община Панагюрище Желязко Гагов. "Героите трябва да бъдат почетени. Всеки от нас трябва да се обърне към себе си и да се гордее с тях. Ще се радвам, ако по време на конференцията се разкажат историите на нашите герои. За мен е важно да ги свалим от пиедестала на паметниците и да разберем, че са били обикновени хора, които са направили велики дела. Много ми се иска този техен пример да бъде представен на нашите деца и те да бъдат възпитани по този начин", каза още кметът на общината, цитиран от БТА.

Символно силно е, че наред с другите събития за отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание, Панагюрище събира изследователи от всички краища на България. Този град 150 години пази спомена за героите, разнасящи искрата на въстанието. Паметта пред делото на идеолозите, организаторите и участниците в тази първа по рода си в българската история масова изява на свободна мисъл и воля, са примери за българското единство днес, изправило се пред морални, духовни и политически изпитания. Благодаря на научната общност към това събитие, каза доц. д-р Надя Филипова, директор на Института за исторически изследвания към БАН.

Нашите предци преди повече от 150 години са имали дух, благодарение на който са дръзнали да се изправят срещу една от най-мощните империи по това време. Духът на Панагюрище може да се усети тук, в града, общувайки с местните хора. Още преди години, когато учих в гимназия тук и се отбелязваше кръгла годишнина от избухването на Априлското въстание, усетих ентусиазма, духа и стремежа към свобода. Панагюрище възпитава в патриотизъм и стремеж към свобода, допълни началникът на Военната академия „Г. С. Раковски", генерал-майор Стайко Прокопиев.

На откриването прозвуча поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. Той беше прочетен от Ирина Ботева, главен уредник в Историческия музей - Панагюрище.

Събитието е част от програмата на Комитета за отбелязване на 150 години от Априлското въстание, сформиран от Българската академия на науките (БАН). Комитетът е създаден по инициатива на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) и ръководството на БАН. Целта е да се отбележи подобаващо и на национално ниво годишнината от знаковото събитие от българската история, довело до извоюване на независимостта.