Терзиев: Очаквам през юли да бъде пуснат участъкът на метрото през “Подуяне”

След четири месеца още над 45 000 пътници ще използват този транспорт ежедневно

Строителството на новия участък от метрото през район „Подуяне" е на финалната права и се очаква да бъде пуснат в експлоатация през юли. Така още над 45 000 пътници дневно ще използват метрото, а общият брой на пътуващите ще достигне около 500 000 души на ден. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Новият участък е с дължина 3 км и е завършен на над 98%. Изградени са три нови метростанции по бул. „Владимир Вазов": „Стадион Георги Аспарухов", „Витиня", „Ген. Владимир Вазов". Метростанция „Стадион Георги Аспарухов" е решена в цветовете на емблематичния стадион. Така пътниците ще усещат символиката, свързана с името на футболната легенда Георги Аспарухов".

Станциите „Витиня" и „Ген.Владимир Вазов" са решени в съвременни изчистени линии, подчертаващи движението. Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила.

С пускането на новия участък ще се осигури по-бърз и удобен транспортен достъп за жителите на кварталите „Хаджи Димитър", „Сухата река" и „Левски Г" до централната градска част, както и до западните райони „Овча купел" и „Горна баня".

Очаква се новото разширение да доведе до намаляване на автомобилния трафик в района с около 25%, което ще има пряк положителен ефект върху качеството на въздуха и градската среда.

В момента текат комплексните изпитания на влаковете, които трябва да приключат през май, уточниха от общината.

След завършването на участъка по бул. „Ген. Владимир Вазов" общата дължина на метрото в София ще достигне 55 км с общо 50 метростанции.

Разширението на метрото е част от по-голяма трансформация на транспорта в София

„Развитието на метрото е гръбнакът на транспортната система на града, но то има смисъл само ако е добре свързано с останалия транспорт", посочи кметът Васил Терзиев и подчерта, че паралелно с новите линии общината работи по цялостна модернизация на градската мобилност.

В последните месеци усилията са насочени не само към разширяване на метромрежата, но и към обновяване на наземния транспорт, така че той да бъде по-бърз, по-предвидим и реална алтернатива на автомобила. В ход е мащабна програма за подмяна на подвижния състав, която предвижда въвеждането на стотици нови превозни средства – трамваи, автобуси, тролейбуси и електробуси. Целта е постепенно да бъде заменен остарелият парк и да се осигури по-надеждно и комфортно обслужване за пътниците.

Паралелно с това се обновява и инфраструктурата – ремонтират се ключови трамвайни трасета и булеварди, модернизират се депа и енергийни системи. Работи се по основни градски артерии като „Александър Стамболийски", „Мария Луиза", „Джеймс Баучер" и „Копенхаген", където се подобрява не само транспортът, но и цялата градска среда. Разширяването на мрежата също продължава – включително с нови трамвайни връзки, които ще свържат квартали като „Младост" и „Дружба", както и с подобряване на достъпа до северните части на града.

В същото време се подготвя и по-широка реорганизация на наземния транспорт. Планирани са над 20 промени в маршрутите, които целят по-добра връзка между отделните линии и квартали, по-кратко време за придвижване и по-ефективно използване на ресурсите. Ключов елемент в тази трансформация е и разширяването на тролейбусната мрежа и постепенно преминаване на част от автобусните линии към електрическо задвижване, което ще намали шума и замърсяването в града.

Столичната община продължава развитието на метромрежата с подготовката на нови разширения към: район „Люлин" и Околовръстния път;„Студентски град" и кв. “Симеоново", район „Витоша".