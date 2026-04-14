Двама пияни шофьори са задържани по празниците в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 13 април, около 19:15 часа в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 51-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,76 промила.

На 11 април, около 10:20 часа в района на комплекс „Ловчанско ханче" по пътя град Добрич – град Силистра при проверка на лек автомобил „БМВ", управляван от 48-годишен мъж, дрегелът отчита 1,31 промила. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства